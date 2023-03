Ossese (4-3-3) : Cherchi; Sechi, Patacchiola, Campus, Delizos (27’ st Ubertazzi); Zinellu, Demurtas, Demartis; Mari, Virdis (22’ st Chelo), Silva de Miranda. In panchina Murtas, Conrero, A. Sanna, Canu, Masia, Foddai, Pais. Allenatore M. Sanna.

Ferrini (4-4-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Piselli, Rostand; Atzei, Aresu, Usai, D’Agostino; Podda (27’ st Figos), Camba (38’ st Murgia). In panchina Balbina, Carta, Cogotti, Del Prete, Mandica, M. Argiolas, Sigismondo. Allenatore Pinna.

Ferrini 1

Ossese 0

Arbitro : Isu di Cagliari.

Rete : 30’ st Figos.

Note : espulsi M. Sanna al 29’ pt per proteste e Sechi al 49’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Demartis, D’Agostino, Usai, Silva de Miranda. Recupero 4’ pt-4’ st.

È sempre Figos a dare la vittoria alla Ferrini da subentrato. Per la terza volta dall’arrivo a dicembre l’attaccante, uno dei principali bomber sardi in attività, segna in pochi minuti (stavolta tre dall’ingresso) e regala i tre punti ai cagliaritani, al termine di una gara accesa e con un episodio molto discusso.

Al 20’ Virdis è liberato solo davanti al portiere, Manis bravissimo sul suo piazzato. Alla mezz’ora succede di tutto: punizione battuta a centro area, fallo di Sechi su Podda e rigore con il tecnico dell’Ossese Marco Sanna espulso per proteste. Dal dischetto lo stesso Podda supera Cherchi, ma i giocatori dell’Ossese si lamentano: l’arbitro consulta l’assistente e indica - nell’incredulità generale - un doppio tocco dell’attaccante della Ferrini al momento della battuta invalidando la rete. Si riprende a giocare dopo quattro minuti molto tesi e confusi, prima del riposo miracolo di Manis su gran girata di Virdis.

Nella ripresa la Ferrini prende in mano il gioco, con Cherchi che nega il gol a Podda sulla linea. Entra Chelo e perdona gli avversari calciando fuori solissimo in area. Il subentro vincente è quello di Figos: a un quarto d’ora dalla fine, su punizione di Usai, va altissimo con la gamba a centro area e mette dentro con un gran gesto tecnico. Nel recupero espulso Sechi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

