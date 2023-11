La Ferrini ha il suo Luvumbo 

Dalla massima serie angolana alla Ferrini in Eccellenza, con uno sponsor d’eccezione: Zito Luvumbo. È la storia del nuovo acquisto dei cagliaritani Pedro João Mateus Alexandre, che con l’attaccante rossoblù condivide un grado di forte legame: «Siamo cresciuti come cugini ma di fatto ci consideriamo quasi dei fratelli», spiega: «Abbiamo vissuto assieme tanti anni, fin dall’Academy, e mi ha aiutato su molte cose compreso il mio arrivo qui in Italia. Per me è la prima volta fuori dall’Angola». Pedro è un centrocampista classe ‘99 che da mercoledì è anche ufficialmente un tesserato della Ferrini, chiuse le (non semplici) pratiche per avere l’ok per giocare. Domani potrà anche arrivare l’esordio nella trasferta a Villaperuccio contro il Carbonia (ore 15) per l’undicesima giornata di Eccellenza.

La storia

Pedro è cresciuto assieme a Luvumbo al Primeiro de Agosto (il club dal quale il Cagliari ha preso Zito nell’estate del 2021) per poi essere girato in prestito al Progreso, al Ferrovia e al Wiliete (dove ha collezionato alcune partite nel Girabola, il massimo campionato angolano, nella stagione 2020-2021). «Negli scorsi mesi ho parlato con Zito, che mi ha proposto di venire qui e mettermi alla prova», segnala. Parla già un po’ di italiano alternandolo con inglese e portoghese: «Il primo giorno che mi sono allenato in gruppo non capivo nulla ed è stato un po’ difficile, ma col passare delle settimane mi sono adattato e adesso va molto meglio. L’allenatore, Sebastiano Pinna, è una grande persona e mi sta aiutando molto: al mio arrivo mi ha detto che devo restare concentrato e applicarmi, perché ho buone qualità tecniche e facendo così potrò anche riuscire a giocare di nuovo assieme a Zito. Non vedo l’ora di poter debuttare e aiutare la squadra e i compagni».

Arrivo complicato

L’ultimo atto burocratico per vederlo con la maglia della Ferrini si è concluso mercoledì, ma l’iter è cominciato molto prima. Tramite un ex dirigente della Ferrini, conoscente di Luvumbo, ha chiesto di potersi allenare e dopo un breve periodo di prova la società ha ritenuto fosse valido e deciso di tesserarlo, dovendo superare però diverse pratiche per ottenere il visto in quanto giocatore extracomunitario. «Quando ci è stato chiesto se poteva allenarsi con noi l’abbiamo accolto con piacere», le parole di Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della Ferrini: «Noi non neghiamo niente a nessuno, soprattutto a un ragazzo che viene da così lontano. È stato accettato molto volentieri dai compagni, si è integrato subito ed è una persona meravigliosa oltre che educatissima. Dopo tutti i passaggi che servono per avere il visto e il permesso di soggiorno, l’abbiamo inserito in gruppo». Nella penultima partita casalinga della Ferrini contro l’Iglesias lo scorso 1 novembre, era accanto a Luvumbo in tribuna al “Polese”: ora l’attaccante rossoblù, che quel giorno era stato tenuto a riposo in Coppa Italia con l’Udinese, potrà anche vederlo in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA