Al Fra Locci.
16 febbraio 2026 alle 00:27

La Ferrini è viva, travolge il Tortolì e spera ancora 

Tortolì 2

Ferrini Cagliari 4

Tortolì (4-3-3) : Doumboya, Forense (1’ st Manconi), De Zan (13’ st Orrù), Lahrach (13’ st Contu), Delpiccolo; Aiana, Loi, Sulis; Menseuez, Muggianu (1’ st Poli), Cocco (27’ st Moreno). In panchina Tangianu, Scarpato, Matt. N ieddu , Serra . Allenatore Giordano .

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Zedda, Corda, Boi, Melis (1’ st Rinino); Corona, Arisci (31’ st Fanni), Vinci (39’ st Arangino); R. Piroddi (27’ st Podda), Piras, Joao Mate. In panchina: Celli, Manca, Capitta, Simongini, Tiesse. Allenatore Mura (Manunza squalificato).

Arbitro : Gallo di Mestre.

Reti : pt 5’ Arisci, 13’ Joao Mate, 38’ R. Piroddi; st 14’ (r) Vinci, 26’ Menseuez, 40’ Poli.

Note : ammoniti De Zan, Lahrach, Menseuez, Vinci; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.

Tortolì. Al Fra Locci le tenebre avanzano già alle 15.45. All’intervallo la partita con la Ferrini, autentica sfida salvezza, è già orientata: i cagliaritani surclassano il Tortolì, punti con un risultato pesante nella dimensione. La ventata d’orgoglio, niente più che un ruggito del leone ferito, arriva soltanto nella fase finale, sotto di 4-0.

La squadra di Manunza, in tribuna perché ancora squalificato, gioca un primo tempo magistrale e ne rifila tre a un Tortolì ancora sotto choc dopo il derby perso a Lanusei e troppo remissivo. Segna subito Arisci, poi Joao Mate fa capire ai tifosi di casa che non tira aria buona.

Il tris lo cala Roberto Piroddi, che fino, per un beffarda coincidenza, a dicembre indossava la casacca rossoblù insieme al fratello Alessandro. Entrambi hanno cambiato aria e l’attaccante di Jerzu castiga i suoi ex compagni.

La ripresa

Nell’intervallo, Giordano prova a mischiare le carte e scuotere i suoi gettando nella mischia Poli e Manconi al posto di Muggianu e Forense non proprio nella loro miglior giornata. Nella ripresa Vinci è glaciale dal dischetto e fa 4-0. È una Caporetto. Il risultato è meno pesante per le reti di Menseuez e di Poli che, però, valgono solo per cancellare lo zero dal tabellino.

