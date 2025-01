La Ferrini è ancora viva 

ferrini 2

Calangianus 0

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; Zedda, Bonu, Mancusi, Manca; A. Serra (44’ st Ledda), Bile (25’ st Alexandre), Carboni; Dore; Camba (40’ st Mele), Podda (25’ st Piroddi). In panchina Pani, Montisci, Corona, Carta, Lecca. Allenatore Mura.

Calangianus (4-2-3-1) : Congiunti; Putzu, Ciganha, Asara, Secci (44’ st P. Serra); Demurtas, Pérez; Kassama, Casula (34’ st F. Mamia), Sambiagio (20’ st Tusacciu); Carlander. In panchina Inzaina, Delogu, A. Mamia, Ghisu, Nieddu, Bamba. Allenatore Marini.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 9’ Manca, 52’ Podda (r).

Note : espulso Ciganha al 25’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Pérez, Bile, Zedda, Demurtas, Mura, Putzu, Carboni.

La Ferrini c’è e non molla. Nell’esordio di Pier Paolo Mura come allenatore, dopo le dimissioni di Bebo Antinori lunedì sera, i cagliaritani danno uno schiaffo alla crisi e interrompono la serie negativa con un successo di spessore contro il Calangianus rivelazione del campionato. Un ritorno alla vittoria a 41 giorni di distanza dalla precedente.

Gol in avvio

Mura si presenta con il 4-3-1-2 e per il debutto deve rinunciare agli infortunati Boi, Fredrich e Serrau. La Ferrini prova a partire forte: al 2’ Dore entra in area e calcia dopo un dribbling, Congiunti para. Risposta ospite di Carlander, l’esterno destro va sul fondo. Ma al 7’ è ancora la squadra di Mura a rendersi pericolosa con un tiro di Serra messo in angolo dal portiere del Calangianus. Il gol è nell’aria e arriva al 9’: Carboni allarga su Manca che con un tiro all’incrocio fa 1-0.

Il raddoppio

La Ferrini prova a gestire il vantaggio. La partita diventa molto spezzettata, con diversi cartellini in serie. Al 27’ si fa notare Podda, controllo e destro alto. Passano 5’ e l’attaccante, su cross al limite dell’area, con un gran colpo di testa prende la traversa a Congiunti battuto, subentra Dore ma il portiere blocca il suo tiro. Nel Calangianus ci prova Carlander: conclusione a lato. Nel lungo recupero Podda tocca dentro per Carboni, c’è un contatto con Ciganha e l’arbitro dà il rigore alla Ferrini. Il difensore ospite resta a lungo a terra e quando si rialza viene ammonito per proteste. Dopo 4’ si può calciare, lo fa Podda che lascia immobile Congiunti e fa 2-0.

Il secondo tempo

La Ferrini gioca di rimessa, il Calangianus cerca di accorciare le distanze con un tiro da fuori di Pérez (alto). Gli ospiti al 20’ hanno la palla del 2-1: fallo di Bile su Casula, è rigore ma De Luca para la battuta di Demurtas. Al 25’ conclusione di Ciganha e respinta di un avversario: l’autore del tiro, già ammonito, protesta troppo coi giocatori della Ferrini e prende il secondo giallo. Con l’uomo in più per i cagliaritani è tutto più facile, Carta sfiora il tris con un sinistro fuori di un soffio e Piroddi si esibisce in una sforbiciata, mentre il Calangianus ci prova senza esito solo una volta con Kassama.

RIPRODUZIONE RISERVATA