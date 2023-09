La Ferrini doma il San Teodoro 

Ferrini 2

San Teodoro 1

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Mudu, Bonu, Boi, Rostand (47’ st Aresu); Carboni, Usai, Sedda; Mele; Podda (39’ st Murgia), Figos (24’ st Galloni). In panchina Murtas, Putzolu, G. Carta, Pusceddu, Anedda, M. Carta. Allenatore Pinna.

San Teodoro (4-3-3) : Deiana; Sa. Spano, Frisciata (48’ st Si. Spano), Muzzu, Malesa; Saiu (19’ st Mastromarino), Pala (34’ st Animobono), Saggia; F. Casula (40’ st Marongiu), Ruzzittu, Mulas. In panchina M. Casula, Bassu, Delogu, Caocci, Pirina. Allenatore Marini.

Arbitro : Abu di Roma.

Reti : nel primo tempo 21’ Figos, 32’ Mele; nella ripresa 45’ Malesa.

Note : ammoniti Ruzzittu, Mele, Rostand. Recupero 4’ pt-5’ st.

La Ferrini comincia bene il campionato, battendo di misura il San Teodoro con due gol entrambi di testa. Per i cagliaritani a segno il veterano bomber Figos e il classe 2005 Mele.

Uno-due

Ci prova due volte Usai in avvio su punizione, la prima parata da Deiana e la seconda alta. Al 21’ la Ferrini sblocca il match: gran cross di Rostand, innescato da Podda, e altrettanto ottimo stacco di testa di Figos per l’1-0. Due minuti dopo Podda col destro chiama alla parata Deiana. Reagisce il San Teodoro al 25’, punizione alta di Ruzzittu, mentre al 29’ è decisivo Rostand ad anticipare di testa nell’area piccola sia il centravanti avversario sia Mulas su un cross da sinistra. Al 32’ è Podda a fare l’uomo assist, dal fondo sulla destra, per la girata di testa di Mele all’incrocio nell’angolo opposto che vale il 2-0. Sull’onda dell’entusiasmo la Ferrini chiude bene il primo tempo, con Carboni vicino al tris su tiro da fuori.

La ripresa

La squadra di Pinna gestisce. Il San Teodoro ci prova all’ora di gioco, con un tiro da lontano a lato di Ruzzittu, e a dieci minuti dal 90’ con un corner respinto per la battuta al volo alta di Saggia. Sull’azione seguente angolo conquistato dagli ospiti, palla dentro e mischia in area risolta dal tocco da due passi di Malesa. Nei 5’ di recupero la Ferrini si difende e non rischia, con l’unico tentativo del San Teodoro di testa ancora con Malesa (alto su cross dalla destra).

