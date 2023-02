La Ferrini Delogu Legnami è inarrestabile  Il Sant’Orsola batte l’Olimpia e insegue  

Il secondo turno della fase a orologio di C Silver sorride alla capolista Ferrini Delogu Legnami, che viene a capo dall’insidiosa trasferta di Uri e rinforza il suo primato. Privi degli infortunati Pedrazzini e Paddeo, i quartesi hanno preso il controllo delle operazioni con il duo Graviano-Putignano e hanno fatto loro il successo dopo una gara comunque nervosa e caratterizzata da ben 5 falli tecnici.

Con la Torres ferma causa impegno nel concentramento di Rovereto della NextGen Cup (il match contro il Cus Sassari verrà recuperato il prossimo 15 marzo), la seconda piazza torna nelle mani del Sant’Orsola, che non fa sconti ai cagliaritani dell’Olimpia. Vani i 30 personali di Frattaroli per la squadra allenata da Sulis.

Vince anche Calasetta, che difende il suo quarto posto regolando tra le mura amiche la Manitech Elmas (85-79). A premiare i tabarchini sono stati soprattutto i 49 punti messi insieme dalla coppia Werlich-Al Basha, mentre ai masesi non è bastato Carrucciu (22). (ro.r.)



Calasetta 85-Elmas 79

Il Veliero Calasetta : D. Zucca, Barreiro 11, Pipiciello 10, Corsentino, S. Zucca 8, Werlich 25, Porricino 7, L. Vigo, Al Basha 24, Jodkevicius, D. Vigo. Allenatore Magiera

Manitech Elmas : S. Sanciu, Carrucciu 22, Di Ciaula 13, Podda 19, Schintu, Salis 12, Boetti 2, Vadilonga, F. Sanciu 11, Piga. Allenatore Benucci

Parziali : 28-17; 42-46; 62-65

Uri 72-Ferrini 86

Buk Uri : Salaris ne, Moscaritolo 2, Zoagli 4, Musso 6, Spanu 17, Flumene 2, Spissu 4, Risso 11, Manca 15, Sahud 11. Allenatore Ziranu

Ferrini Delogu Legnami : Gaspardini 2, Graviano 20, Saba 1, Putignano 32, Vadilonga 3, Fois 5, Salone 10, Marras 13. Allenatore Cocco

Parziali : 18-27; 37-50; 51-67

S.Orsola 90-Olimpia 66

Sant’Orsola Sassari : Vasselli 18, Vargiu 2, Gueye, Puggioni 7, Simula, Foddai 5, Desole 4, Pani 14, Delogu, Cordedda 22, Sussarellu, Basoli 18. Allenatore Mazzoleni

Olimpia Cagliari : Piras 18, Mercenaro 2, Tocco 2, Canzini 4, Dessì 3, Frattaroli 30, Arena, Ciulli 2, Pisanu, Pili 3, Pandori, Corsi 2. Allenatore Sulis

Parziali : 30-8; 54-30; 71-45