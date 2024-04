La ferrini crolla in casa 

Ferrini 1

Taloro 4

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Anedda (1’ st Cogoni), Bonu, Boi, Mudu (12’ st Aresu); Carboni, Usai, Scioni; Serrau (7’ st Mele); Murgia (1’ st Figos), Podda (30’ st Alexandre). In panchina Murtas, F. Pusceddu, Carta, Porru. Allenatore Pinna.

Taloro Gavoi (3-4-1-2) : Cuguttu; Sau, Castro, Soro; A. Pusceddu (22’ st A. Fadda), Fois (30’ st Vassidiki), Delussu, Filia; Ricci; Falchi, Mereu (37’ st Lapia). In panchina D. Mele, Vidili, Zucchelli, R. Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Colombi di Livorno.

Reti : nel primo tempo 16’ Mereu, 27’ e 31’ (r) Falchi; nella ripresa 14’ Usai (r), 48’ A. Fadda.

Note : ammoniti Anedda, Mudu, Boi, Cuguttu, Figos, Soro, Filia, Fois. Recupero 1’ pt - 4’ st.

La vittoria più larga della stagione per il Taloro arriva con un colpaccio che permette ai gavoesi di salire a quota 39, avvicinando notevolmente l’obiettivo salvezza per confermarsi in Eccellenza, categoria dove gioca ininterrottamente dalla stagione 2000-2001. Per la Ferrini pomeriggio stregato, pur avendo avuto diverse occasioni: per i playoff i cagliaritani, ora quinti a -3 dal Villasimius e -4 dal Tempio, lotteranno punto a punto col Ghilarza (che ha effettuato l’aggancio battendo l’Ilva già promossa) con cui avranno lo scontro diretto casalingo fra due settimane.

Tris in mezz’ora

Comincia meglio la Ferrini, al 4’ cross per il colpo di testa di Carboni parato da Cuguttu. Il portiere classe 2005 si ripete poco dopo, su girata di Podda. Al 16’ il gol che cambia l’inerzia del match: imbucata esterna da sinistra di Ricci dentro per Mereu, che si libera alla perfezione e di punta tocca alle spalle di Manis. Passano undici minuti, un lancio manda in porta Falchi per il gol del raddoppio. Poco dopo fallo in area e rigore per gli ospiti, che lo stesso Falchi trasforma per la doppietta: è 0-3 al 31’. La Ferrini prova a reagire, ma il Taloro va al riposo con tre reti di vantaggio.

La ripresa

All’intervallo Pinna mette in campo Cogoni per l’altro fuoriquota e il veterano Figos per Murgia. Su punizione di Usai all’8’ palla dentro in area per Boi e Cuguttu si oppone. Passano cinque minuti e un fallo su Figos porta al secondo rigore del pomeriggio, anche questo realizzato da Usai per accorciare le distanze al 14’. La Ferrini prova una nuova rimonta casalinga, come quella nell’ultima gara interna col Carbonia (da 0-2 a 2-2), andando vicina al 2-3 con un colpo di testa alto di Figos al 21’ e una punizione dal limite di Usai alta qualche minuto più tardi. Il Taloro mantiene il doppio vantaggio, gestendo la parte finale di gara per cercare di non mettere di nuovo gli avversari in partita. Gli ospiti, nel terzo minuto di recupero, trovano il punto del definitivo 1-4: in contropiede il subentrato Antonio Fadda concretizza per il poker. È la prima volta in stagione che il Taloro segna quattro gol in una singola partita, riscattando le ultime tre sconfitte consecutive, mentre la Ferrini si ferma di nuovo dopo il 3-2 subito a Tempio mercoledì scorso.

