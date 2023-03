La Ferrini con l’uomo in meno non si arrende, i lampi di Podda e Figos stendono il Bosa 

Ferrini 3

Bosa 1

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Manis, Cogoni, Pisano (45’ st Mudu), Boi, Aresu, Rostand (15’ st Usai), Sigismondo, Bonu, Camba (43’ st Carta), D’Agostino (23’ st M. Argiolas), Podda (23’ st Figos). In panchina Balbina, Piselli, Atzei, Murgia. Allenatore Pinna.

Bosa (4-4-2) : Caroli, Pischedda (40’ st Madau), Grella, P. Carboni, Pucinelli, Riu, Unali, Spano, Poli, Imoh, M. Carboni. In panchina Soto, Di Angelo, Carta, Deriu, S. Carboni, Ledda. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Bonomo di Collegno.

Reti : nel primo tempo 38’ Camba; nel secondo tempo 5’ Imoh, 21’ Podda (r), 28’ Figos.

Note : espulso Sigismondo; ammoniti Boi, Aresu, Carboni. Recupero 1’ pt - 7’ st. Spettatori 100 circa.

La Ferrini si impone per 3-1 in casa sul Bosa. Risultato giusto, anche se, al 12’ della ripresa, quando si era ancora sull’1-1, i cagliaritani restano in dieci causa espulsione di Sigismondo che colpisce Spano: rosso diretto. Ma la Ferrini fa valere la profondità della rosa: mister Pinna inserisce Usai, Matteo Argiolas e Figos ed è la svolta.

La cronaca

Inizio equilibrato, una occasione per parte, diagonale di Podda al 15’ per i cagliaritani, mira imprecisa, conclusione di Imoh al 17’ in area piccola, sfera di poco alta. Poi prevale la Ferrini: al 37’ il centravanti Podda serve Rostand a due passi dalla porta, ma l’esterno argentino arriva con un attimo di ritardo. È il preludio al gol dell’1-0, al 38’: corner di D’Agostino da sinistra, tiro al volo di Camba, palla in rete. Al 43’ i rossoblù sfiorano il 2-0, ma Aresu colpisce il palo di testa. Nella ripresa cambia tutto in un minuto: dapprima, al 4’, Rostand impegna Caroli con un diagonale, poi, al 5’, Imoh trasforma in rete un assist di Carboni. Il Bosa preme, Pucinelli impegna Manis a giro al 17’.

L’uno-due

La Ferrini sa soffrire e riparte spietata: al 21’ Usai avvia l’azione sulla destra, palla a D’Agostino in area, steso, rigore netto, Podda spiazza il portiere e fa il 2-1. Al 28’ arriva la sentenza di Figos, terzo tempo perfetto di testa e 3-1 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata