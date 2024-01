La Ferrini col Villasimius per rialzarsi 

Dopo un ottimo girone d’andata, la Ferrini ha collezionato un punto nelle ultime due partite ma non si può certo parlare di flessione: ha sfidato Ilva e San Teodoro, ossia due delle altre big di Eccellenza. Oggi alle 15 i cagliaritani in un’interessante sfida di alta classifica affrontano il Villasimius, sesto, per provare a trovare il primo gol e i primi punti del 2024. «Sarà una partita difficilissima contro una squadra forte e ben allenata che ha fatto un ottimo mercato già dall’estate», la valutazione del responsabile del settore calcio dei cagliaritani Pietro Caddeo: «Ma cercheremo di fare la nostra gara: nonostante le numerose assenze abbiamo fiducia nei tanti nostri giovani, stanno facendo benissimo e siamo sicuri che affronteranno anche questa partita nel migliore dei modi».

Le assenze

Da tempo la Ferrini convive con tanti indisponibili, molti infortunati anche da mesi come Gianluca Podda e Lucas Rostand. A San Teodoro, dove è arrivata una sconfitta per 2-0 con la formazione rimaneggiata, Pedro Alexandre è uscito all’intervallo per un fastidio e le sue condizioni, come quelle di altri giocatori, dovranno essere valutate. Il rendimento dei cagliaritani di Sebastiano Pinna è comunque molto positivo: secondi col Tempio, a -10 dall’Ilva vittoriosa ieri, con 8 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. All’andata è finita 1-1, con botta e risposta firmato Sariang-Figos. Il Villasimius arriva al “Polese” in forma, coi successi per 2-1 su Tharros e Ghilarza più lo 0-0 col Li Punti. Arbitra Denise Perenzoni della sezione di Rovereto.

