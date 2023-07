la ferrini cagliari si assicura carboni 

Altro colpo per il centrocampo della Ferrini Cagliari nel torneo di Eccellenza. La società blucerchiata ha tesserato Mirco Carboni, classe 1991, la scorsa stagione al Lanusei e in passato capitano e protagonista col Castiadas dopo aver indossato anche la maglia del Carbonia. Il Tempio non sta a guardare e si rinforza a sua volta, perché alla corte del tecnico Giuseppe Cantara arriva il difensore sassarese Mario Serra (2002), cresciuto calcisticamente nel Latte Dolce col quale nell’ultima stagione ha vinto il campionato. Due anni fa era stato ceduto in prestito al Thiesi.

Colpi a segno

L’Ilvamaddalena è riuscita a trattenere l’attaccante esterno Hervé Bazile (1990), un giocatore esperto che ha giocato nella massima serie francese col Caen e nella nazionale francese Under 19 prima di scegliere la nazionale di Haiti con la quale ha partecipato alla Concacaf Gold Cup nel 2019. Ha giocato pure con Guingamp, Amiens, Le Havre e Hérouville. La Tharros di Antonio Prastaro si è assicurata le prestazioni del giovane Marco Carboni, talento classe 2005 che ha fatto la trafila delle giovanili con la Simba di Gianfranco Matteoli. Confermati Daniele Spiga e Davide Murru. Ora dovrebbe arrivare un difensore centrale.

Un gradino più giù

In Promozione il direttore sportivo Andrea Vargiu del Cus Cagliari ha chiuso le trattative con l’attaccante Alessio Mastromarino, l’esterno Alessandro Piroddi (ex Lanusei), Michele Prefumo (Selargius), Artur Flores, ex La Palma e Cagliari, e Giovanni Congiu, ex Antiochense. Il preparatore dei portieri è Maurizio Sanna. La società corteggia ora Riccardo Illario, ex del Palermo, per un incarico nelle giovanili.

Compravendite

Altro innesto importante per lo Stintino, che ha tesserato il forte difensore Daniel Bilea (1999), ex di Torres, Latte Dolce e Ossese. Un calciatore di spessore richiesto fortemente dal tecnico Giampiero Loriga. Il Bonorva ha tesserato l’attaccante Mariano Solinas (1997), ex del Thiesi, e il centrocampista Alessandro Mazoni (1999), proveniente dal Siligo. Sergio Madau passa alla Frassinetti ed Enrico Cabras va al Selargius. La Città di Selargius del patron Velio Schirru potrebbe trasferirsi a Dolianova.

