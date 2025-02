la ferrini beffa l’Iglesias 

Iglesias 0

Ferrini Cagliari 1

Iglesias (4-2-3-1) : Riccio, Braylli, Pitzalis (34’ st Fenu), Giorgetti, Mechetti, E. Piras, Illario, Crivellaro, Cancilieri (19’ st Diabaka), Alvarenga, Mastropietro. In panchina Idrissi, A. Piras, Marcon, Restivo, Mancini, Chessa. Allenatore Murru.

Ferrini Cagliari (4-4-2) : De Luca, Manca, Boi, Mancusi, Zedda, Alexander, Bile, Bonu, Piroddi, Dore (44’ st Usai), Podda (23’ st Antic). In panchina Pani, Montisci, Ledda, Serrau, Carta, Lecca, Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Rete : nella ripresa, 4’ Piroddi.

Note : espulso al ’92 Mastropietro; ammoniti Bile, Illario, Mechetti, Podda, Antic, Manca, Alexander. Recupero 3’ pt - 5’ st. Spettatori 220.

Iglesias. Il massimo risultato con il minimo sforzo: basta, infatti, un’invenzione di Roberto Piroddi ad inizio ripresa (unico tiro in porta degli ospiti) affinché la Ferrini si porti a casa tre punti importantissimi in zona salvezza. L’Iglesias illude giocando un primo tempo dominante ma nella ripresa offre di sé una versione lenta e svogliata e non incide minimamente. Il quinto posto è salvo solo per la contemporanea sconfitta del Calangianus con quel Budoni prossimo avversario dell’Iglesias da affrontare tra l’altro, per via di acciacchi e cartellini, senza Illario, Mastropietro, Mechetti e Capellino.

La partita

Al 1’ subito grande occasione per i locali: Cancilieri tira da due passi esaltando i riflessi di De Luca, sulla respinta Alvarenga ha la palla buona ma calcia addosso alla difesa. L’inerzia è sempre in mano ai minerari i quali al 28’ vanno ancora vicini al gol: gran destro di Illario dal limite su cui mette le mani De Luca poi bravo anche a parare il tentativo da due passi di Mastropietro.

La svolta

Al 4’ il gol: Piroddi porta palla e indovina un rasoterra mancino dal limite che batte Riccio. All’8’ prova a rispondere Illario da fuori ma De Luca è attento. Pur tenendo palla l’Iglesias si spegne e i cagliaritani controllano con agio. Murru inserisce altre due punte (il possente Diabaka apparso spaesato e timoroso, e Fenu) ma non modifica l’inerzia. Al termine il tecnicoè amareggiato: «Dovevamo capitalizzare le palle gol del primo tempo, nella ripresa noi male ma ora testa al Budoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA