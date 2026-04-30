La Ferrari vuole braccare Antonelli e le Mercedes 

Una primavera così sincopata la Formula 1 non la aveva mai vissuta. Ma dopo i Gp cancellati in Bahrain e in Arabia Saudita a causa della guerra nella regione, è finalmente il tempo di riaccendere i motori nel Gp di Miami. Trovando, nel frattempo, monoposto molto rinnovate dopo la sosta dati i cambi nel regolamento. In alcuni casi, modificate anche nell'aspetto estetico, come la Cadillac (con la bandiera americana addosso).

Svelate le monoposto, l'attesa è tutta per i verdetti della pista: le altre contendenti saranno riuscite a ricucire il gap sulla Mercedes? Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si mostra guardingo: «Abbiamo portato solo piccole modifiche, mentre le altre squadre hanno introdotto aggiornamenti importanti», ha detto il bolognese. «Di sicuro si avvicineranno, quindi potremmo dover lottare di più d io dovrò continuare ad alzare l'asticella». L'italiano racconta di aver passato la sosta cercando di guidare il più possibile, tra simulatore, kart e Gt3, ma che non vedeva l'ora di tornare: «Ferrari e McLaren hanno un ottimo ritmo, la Red Bull si avvicinerà».

Una delle incognite principali è dettata dal meteo. Se per il sabato di Sprint (alle 18) e qualifiche (22) non ci dovrebbero essere problemi, per domenica (il via lel 22) continua a essere previsto un violento temporale che potrebbe abbattersi proprio a ridosso del via del Gp: in caso di fulmini, il regolamento della Formula 1 per questioni di sicurezza prevede la sospensione fino alla cancellazione della gara. Oggi prime libere alle 18 e qualifiche Sprint alle 22.30, tutto su Sky Sport.

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