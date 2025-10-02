La Ferrari non si illude 

La Ferrari non si aspetta miracoli a Singapore, mentre le McLaren non si fidano di Max Verstappen che seppur ancora lontano nel Mondiale sembra sempre in grado di stupire. Nel giorno delle parole al Marina Bay, in attesa di dare voce alla pista con le prime libere di stamattina, Charles Leclerc vola basso in vista del Gran Premio di Formula 1 nella città Stato: «Il circuito di Marina Bay è ad alto carico ma non penso che in Ferrari ci possiamo aspettare miracoli. A Baku in qualifica non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo andrà meglio. Fare la pole position come in Ungheria? Ce la metterò tutta ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni». L'obiettivo della Ferrari è stare davanti alla Mercedes per riprendersi almeno il secondo posto nel Mondiale Costruttori: «In generale penso che qui saremo più lontani dalla McLaren», ha aggiunto il pilota monegasco della scuderia di Maranello «e anche che non avremo mai un vantaggio su di loro fino alla fine della stagione. Quindi vedo improbabile una nostra vittoria nel 2025, ma mai dire mai. Chissà, forse a Las Vegas. Dovremo quindi vedercela con i nostri avversari diretti come le Mercedes. Noi siamo più forti di loro con il caldo e dovremo cogliere le occasioni per colmare il gap nella classifica costruttori». Per quanto riguarda la sfida per il titolo in casa McLaren il ritorno in termini di competitività della Red Bull di Verstappen non lascia del tutto tranquilli i piloti della scuderia inglese.

Oggi alle 11.30 e alle 15 le prime due sessioni di prove libere, domani alle 11.30 la terza e alle 15 le qualifiche. Domenica il Gp di Singapore alle 14, tutto in diretta su Sky Sport.

