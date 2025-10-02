VaiOnline
Formula 1.
03 ottobre 2025 alle 00:47

La Ferrari non si illude 

Leclerc: «Non penso che ci possiamo aspettare miracoli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Ferrari non si aspetta miracoli a Singapore, mentre le McLaren non si fidano di Max Verstappen che seppur ancora lontano nel Mondiale sembra sempre in grado di stupire. Nel giorno delle parole al Marina Bay, in attesa di dare voce alla pista con le prime libere di stamattina, Charles Leclerc vola basso in vista del Gran Premio di Formula 1 nella città Stato: «Il circuito di Marina Bay è ad alto carico ma non penso che in Ferrari ci possiamo aspettare miracoli. A Baku in qualifica non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo andrà meglio. Fare la pole position come in Ungheria? Ce la metterò tutta ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni». L'obiettivo della Ferrari è stare davanti alla Mercedes per riprendersi almeno il secondo posto nel Mondiale Costruttori: «In generale penso che qui saremo più lontani dalla McLaren», ha aggiunto il pilota monegasco della scuderia di Maranello «e anche che non avremo mai un vantaggio su di loro fino alla fine della stagione. Quindi vedo improbabile una nostra vittoria nel 2025, ma mai dire mai. Chissà, forse a Las Vegas. Dovremo quindi vedercela con i nostri avversari diretti come le Mercedes. Noi siamo più forti di loro con il caldo e dovremo cogliere le occasioni per colmare il gap nella classifica costruttori». Per quanto riguarda la sfida per il titolo in casa McLaren il ritorno in termini di competitività della Red Bull di Verstappen non lascia del tutto tranquilli i piloti della scuderia inglese.

Oggi alle 11.30 e alle 15 le prime due sessioni di prove libere, domani alle 11.30 la terza e alle 15 le qualifiche. Domenica il Gp di Singapore alle 14, tutto in diretta su Sky Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 