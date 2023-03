La Ferrari gioca in difesa 

Il recente passato che incombe e il futuro prossimo che preoccupa con in mezzo un presente che non lascia speranze. Alla vigilia dell'affascinante weekend della Formula 1 in Australia (cominciato nella notte con le prime libere, poi alle 7 le seconde), gli uomini della Ferrari non si fanno illusioni e mettono le mani avanti soprattutto per quanto riguarda la gara di domenica e il netto gap tra la Red Bull e tutti gli altri. Una scuderia, quella campione del mondo, dove c'è piena consapevolezza come riferito dallo stesso Max Verstappen di «non essere mai stati così forti».

Ferrari realista

A Maranello, invece, il più realista di tutti è Charles Leclerc che non vuole guardarsi indietro, ovvero al Gp dell'anno scorso quando la Rossa e il monegasco diedero una dimostrazione di forza impressionante. In soli 12 mesi a Maranello si è passati dall'euforia più totale a un pessimismo cosmico. «Non solo», evidenzia il pilota monegasco, «non abbiamo la macchina dell'anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance. Stiamo lavorando per tornare vicino alla Red Bull e il mio obiettivo di conquistare il Mondiale non cambia. Siamo abbastanza lontani da pensare di poter vincere, ma questo non significa che non daremo il massimo. Io sono soddisfatto di come sto guidando in questo inizio di stagione, voglio continuare così e ottenere un buon risultato. Sono contento di tornare in macchina e cercherò di estrarne il massimo, non ho problemi a livello di motivazione, sono estremamente motivato», conclude.

Il favorito

Max Verstappen che si presenta a Melbourne da leader del Mondiale e uomo da battere. «È meglio avere una macchina veloce e abbiamo dimostrato di averlo. Perez ora sembra che sia l'unico con cui possa lottare, poi vedremo nel corso dell'anno. Newey è importante, ma guardiamo a tutto il gruppo che sta facendo un lavoro incredibile. L'anno scorso - ricorda l'olandese volante - è stato frustrante. In gara eravamo lenti e ci siamo ritirati. Ma credo che abbiamo capito subito cosa avevamo sbagliato nell'affidabilità, e da lì in poi abbiamo fatti grandi step in avanti. Ora è tutto diverso».