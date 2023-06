La Ferrari ci vuole provare 

La Red Bull è di una categoria superiore, e per certificarlo non servono le dichiarazioni-fotocopia degli altri piloti. Basta guardare classifica e gp vinti dal leader Max Verstappen per notare il solco dal team della bibita che mette le ali e il resto delle monoposto che corrono: alla vigilia del weekend di gara in Austria (con la seconda Sprint della stagione dopo quella a Baku) il motivo conduttore è sempre lo stesso. Avvicinarsi il più possibile alla squadra iridata: ci prova anche la Ferrari che dopo la rimonta in Canada si presenta al Red Bull Ring con una fiducia maggiore e anche con qualche modifica che - confidano a Maranello - possa dare lo sprint per il salto di qualità.

«Le novità in Austria? A Maranello hanno lavorato tutti duramente e li ringrazio. Faremo del nostro meglio per farle funzionare», le parole di Carlos Sainz, che non si sbilancia troppo però, «c'è stata una bella spinta per il team in Canada, dove abbiamo avuto un buon passo e recuperato posizioni», ha aggiunto lo spagnolo, «la percezione avuta in gara è stata diversa e questa è stata una bella iniezione di fiducia. Il controllo del degrado gomme? Il circuito lo permetteva, ma anche la macchina».

Le novità

In particolare la SF23 si presenta sul circuito austriaco con un pacchetto di novità (valutate nel corso del filming day che la squadra di Maranello ha effettuato a Fiorano martedì) che riguardano l'ala anteriore, completamente rinnovata, in “stile” Red Bull, e il fondo rivisitato. Elementi testati dagli stessi piloti, che però tengono un profilo basso. Per il resto c'è da fare i conti non solo con Verstappen che domenica gioca in casa e avrà dalla sua non solo la super macchina ma anche il sostegno dei tifosi che accorreranno dall'Olanda in massa allo Spielberg («mi raccomando non bevete troppo», l'invito del campione olandese): «Non so se saremo più dominanti qui che in Canada», dice il campione del mondo, che punta al successo - da favorito - nel 10° gp della stagione.

Dietro c'è la lotta per avvicinare i campioni: tra i protagonisti oltre ai due ferraristi, la Mercedes di Lewis Hamilton, ma soprattutto la Aston Martin di Fernando Alonso: lo spagnolo, un po' a sorpresa per sua stessa ammissione, è attualmente sul podio virtuale, terzo dietro alle due Red Bull. «Spero di avvicinarmi, ma loro sono di una categoria a parte», dice il veterano del Circus, «noi dobbiamo andare a punti con entrambe le macchine ed essere protagonisti nella battaglia con Mercedes e Ferrari. Cosa che non ci saremmo aspettati alla vigilia della stagione». Oggi alle 13.30 (Sky Sport) le prime libere

RIPRODUZIONE RISERVATA