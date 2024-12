la Ferrari ci ha provato 

Abu Dhabi. Il Gp di Abu Dhabi, ultima del 2024, è stata la gara dei trionfi, dei rimpianti e degli addii, in un mix di emozioni per una corsa combattuta fin dalla prima curva. Il verdetto più atteso, l'assegnazione del titolo Costruttori, ha premiato la McLaren, che ha difeso il vantaggio di 21 punti sulla Ferrari grazie alla vittoria, indiscutibile, di Lando Norris. Il poleman, leader dal primo all'ultimo giro, ha reso inutile la doppietta da podio delle Rosse, con Carlos Sainz secondo e Charles Leclerc magnifico terzo dopo aver rimontato ben 16 posizioni dall'ultima fila dove era relegato per il cambio di parte del propulsore e l'errore di traiettoria nelle qualifiche. «Una grossa delusione, fa male", ha detto Leclerc, che sperava di portare il titolo a Maranello insieme con Sainz nella loro ultima corsa insieme. A mostrare la bandiera a scacchi al trionfante Norris è stato Jannik Sinner, ospite d'onore nel paddock ma anche grande tifoso del Cavallino.

Merito ai vincitori

Le McLaren erano un passo, anche se piccolo, avanti e la loro continuità, mai un ritiro in gara in stagione frutto anche del lavoro dell'italiano Antonio Stella, è stata premiata con un titolo che arriva dopo 26 anni. Norris esulta: «È un momento storico. Ora il mio obiettivo è essere campione del mondo l'anno prossimo, in questo ho commesso degli errori ma ho imparato molto, e rivincere il titolo costruttori». Un avvertimento alle Ferrari, che schiereranno nel 2025 Lewis Hamilton a fianco di Leclerc, e al campione in carica, Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha cercato la zampata al via, ma si è toccato con Oscar Piastri, scattato dalla prima fila davanti a lui, ed entrambi sono finiti in testacoda, lasciando libero Sainz di prendersi la seconda piazza, che non ha più mollato. La mossa non è piaciuta ai commissari che hanno penalizzato di 10 secondi Verstappen, che a commento ha detto tra ironia e rabbia al team radio: «Stupidi idioti». Mentre Piastri finiva nelle retrovie, riuscendo poi a chiudere la gara decimo, dal primo giro è cominciata la rimonta di Leclerc, salito in breve fino al sesto posto per guadagnarsi il posto sul podio. La conta finale ha permesso alla McLaren di chiudere con un vantaggio di 14 punti sulle Rosse per conquistare il suo nono titolo mondiale costruttori, il primo dal 1998.

Delusione

«Siamo delusi», ha ribadito anche Fred Vasseur, «ma non abbiamo perso oggi il campionato, abbiamo avuto una bella reazione dopo i momenti difficile e siamo migliorati rispetto al 2023. Sono soddisfatto del lavoro del team e sarà un'enorme spinta in vista del prossimo Mondiale». Al suo posto sulla Rossa arriverà una leggenda come Lewis Hamilton, che ha salutato con un quarto posto, strappato all'ultimo giro a George Russell, i suoi 12 anni alla Mercedes. Da domani è già 2025.

