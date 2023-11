La Ferrari cerca l’ultimo sorpasso 

Napoli. Un sorpasso all'ultima gara per rendere meno amara quella che lo stesso Charles Leclerc definisce «una stagione deludente». È quello che cerca la Ferrari nei confronti della Mercedes ad Abu Dhabi, dove domenica si chiuderà il Mondiale di Formula 1. Finire dietro alla sola Red Bull sarebbe comunque un segnale positivo per la scuderia di Maranello prima di gettarsi al lavoro nel sosta invernale per portare in pista nel 2024 una monoposto competitiva. «Sarà una battaglia serrata, dovremo fare tutto bene per batterli e prenderci il secondo posto tra i costruttori», sottolinea in conferenza stampa il monegasco, seduto accanto a Max Verstappen. Il campione del mondo, al termine di una stagione da record proverà comunque a portare a casa la 19ª vittoria stagionale e la 54ª in carriera, «e sarebbe pazzesco», afferma.

Doppia sfida

La Ferrari deve recuperare solo quattro punti sulle Frecce d'Argento e nelle ultime gare ha sempre ottenuto risultati migliori, con una rimonta che aspetta solo di essere completata. «Non so se abbiamo la vettura più veloce ma dipende molto dai dettagli. Qui loro tradizionalmente sono forti qui e dipenderà da chi ottimizzerà meglio il proprio pacchetto», spiega Leclerc. «A Las Vegas il passo è stato buono, ma resta tanto lavoro da fare e dobbiamo essere concentrati per stare davanti». In casa Ferrari c'è anche in ballo il primato tra i piloti, con Carlos Sainz che al momento precede Leclerc di 12 punti.

Oggi le prima prove libere alle 10.30 e alle 14. Domani la terza sessione alle 11.30 e le qualifiche alle 15. Domenica alle 14 l’ultima gara della stagione.

