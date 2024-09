La Ferrari cerca conferme a Baku 

Da Monza a Baku per continuare a crescere chiudendo la stagione in bellezza. Pensieri e parole targati Ferrari che in vista del Gran Premio dell'Azeirbaigian di domenica, scalda i motori per cercare di ripetere quanto di buono visto nel Gp d'Italia fino alla vittoria di Charles Leclerc, dovuta a una strategia azzeccata unita al miglioramento della monoposto. Il monegasco sa che «non potremo essere al livello delle McLaren», ma comunque «un po' più vicini del solito». In Azerbaigian «siamo stati sempre competitivi il sabato, ma la domenica abbiamo sempre faticato a livello di consumo delle gomme», ha ricordato. «n aspetto che, invece, in questo 2024 è stato uno dei punti a nostro favore». Ad attendere lui e Carlos Sainz un circuito cittadino lungo poco più di sei chilometri: il Baku City Circuit è quanto mai completo, con frenate impegnative, curve a 90 gradi e chicane che mettono in particolare luce le capacità dei piloti. Il Gran Premio di questo fine settimana dovrebbe svolgersi sotto un sole splendente ma, specie con l'arrivo dell'autunno, c'è sempre la possibilità di forti venti dal Mar Nero che possono complicare di molto il lavoro dei piloti, specie in frenata.

Oggi prime prove libere alle 11.30 e alle 15; domani terza sessione alle 10.30, poi le qualifiche alle 14. Domenica il Gp d’Azerbaigian con partenza alle 13.

