La Ferrari cede sul più bello 

Silverstone. Uno stratosferico Max Verstappen conquista la pole position a Silverstone: il campione del mondo precede con la sua Red Bull le due McLaren di Piastri e Norris. Poi Russell, davanti alle Ferrari di Hamilton (5°) e Leclerc (6°), entrambi protagonisti di errori all'ultima chicane. Settimo Kimi Antonelli che però dovrà scontare una penalità di tre caselle in griglia per l'incidente con Verstappen in Austria. Il pilota italiano precede Oliver Bearman: anche per lui penalità di 10 posizioni per essere entrato ad alta velocità in pit-lane in regime di bandiera rossa durante le FP3.

Lo show

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna (oggi alle 16, diretta SkySport) hanno mandato in scena un duello avvincente: sei piloti ammassati in due decimi e mezzo tra il poleman Verstappen e il sesto, Leclerc. In mezzo, Piastri, Norris, Russell e Hamilton che con il quinto tempo resta il leone che tutti temono. Le prove libere avevano già dato un assaggio di questo equilibrio pazzesco: Leclerc, Piastri, Verstappen e Norris, i primi quattro, raccolti in 108 millesimi. E poi lui, Max Verstappen che ha tirato fuori un giro monstre per prendersi la pole. Gli occhi erano tutti puntati su di lui: oggetto del desiderio della Mercedes che lo vorrebbe sulle frecce d'argento nel 2026, nonostante il suo contratto con la Red Bull abbia scadenza 2028. Si tratta della 44ª pole position dell'olandese in F1 - la sua terza a Silverstone dopo il 2021 e il 2023. La seconda fila sarà al 100% britannica, con Norris che ha superato di soli 19/1000 George Russell (Mercedes), quarto. Davanti a tribune piene e sotto un cielo molto coperto - alcune gocce sono cadute durante le qualifiche - il re di Silverstone Lewis Hamilton partirà "solo" quinto, davanti al suo compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc. Oggi Hamilton (che è il pilota con il maggior numero di vittorie a Silverstone, 9) tenterà di riconquistare la vittoria, o perlomeno ritrovare la via del podio, lui che non ha mai fatto meglio di un quarto posto questa stagione in undici Gran Premi, con una vittoria a marzo nella gara di sprint in Cina.

I commenti

In casa Ferrari Leclerc è amareggiato («Mi sono stancato di venire qui e dire che qualcosa non è andato bene. Non ho il feeling in qualifica di un anno fa con questa macchina»), di qui la brusca reazione al termine delle qualifica insultandosi. Hamilton è ottimista («abbiamo lavorato bene e si può ancora sognare») come il team principal Vasseur che però sottolinea gli errori dei suoi piloti nel Q3: «Fin dall'inizio abbiamo avuto un buon passo, c'è un po' di frustrazione per non aver messo insieme il giro nel Q3. Siamo sempre più forti in gara che in qualifica, quindi siamo fiduciosi. Lewis era in vantaggio di un decimo fino all'ultima curva... oggi è stata una questione di errori . Sono stati i piloti che non hanno messo tutto insieme nel giro decisivo».

