“La Ferocia”, ritratto di famiglia (in un inferno)  

Viaggio nel Meridione d'Italia tra le vestigia del passato e le rovine del presente ne “La Ferocia” uno spettacolo di VicoQuartoMazzini tratto dall'omonimo, fortunato romanzo di Nicola Lagioia (Premio Strega e Premio Mondello 2015), con adattamento di Linda Dalisi, per la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, in cartellone da mercoledì fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30 – turni A, B e C; sabato alle 19.30 – turno D e domenica alle 19 – turno E) sotto le insegne della Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa CeDAC.

Una moderna tragedia, in cui la morte di una giovane donna strappa il velo delle apparenze mettendo in risalto i meccanismi antichi della corruzione e della collusione, la rete delle influenze e delle amicizie determinanti nel successo (come nel fallimento) degli affari: bella, ricca e spregiudicata Clara, figlia di Vittorio Salvemini, impresario edile fattosi dal nulla e impostosi nel panorama immobiliare della Puglia e non solo grazie al suo carisma e alla sua determinazione, scompare dalla scena lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e un silenzio vibrante di interrogativi e dubbi, al termine di un ultimo volo, interpretabile (forse) come un estremo atto di ribellione e di rivendicazione o riappropriazione della sua libertà.

Sotto i riflettori Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Marco Morellini, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti prestano volto e voce ai protagonisti di una vicenda inquietante, una favola nera in cui un ritratto di famiglia (in un inferno) si confonde con uno spietato affresco della società.

