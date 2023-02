Fermassenti 2

Atletico Masainas 0

Fermassenti : E. Di Meglio, Melis, Collu, Nieddu, Carvone (70’ Lusci), C. Di Meglio, Manca, Meloni, Foglia, Cosa, Angioni (30’ Murtas). Allenatore Poncellini.

Atletico Masainas : Lai, Salis, Melis, Milia, Cui, Cogotti (35’ Pistis), Pessiu, Uccheddu, Pinna, Achenza, Marteddu. Allenatore Farci.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 12’ Meloni, 92’ Foglia.

Il derby del Basso Sulcis non tradisce le attese e se l’aggiudica la Fermassenti: il 2-0 frena la rincorsa ai piani alti dell’Atletico di Masainas ma ridà speranze in zona salvezza ai suergini. Gara tesa, arbitrata con non poche sbavature. Nel complesso meglio la Fermassenti. Primo tempo arcigno: subito palla gol per Achenza, poi padroni di casa più determinati. E passano al 12’ su imbucata di Meloni: tiro deviato che si impenna e inganna Lai in uscita. Ripresa ancora più ostica. Alla mezzora l’Atletico di Masainas ha la palla del pareggio con Pessiu ma Emiliano Di Meglio neutralizza con una presa a terra. Minuti di recupero accesissimi e controversi. Costano l’espulsione a Marteddu, poi accade qualcosa: l’arbitro sembra assegnare un corner all’Atletico, quindi ci ripensa ma quando ormai i giocatori ospiti erano riversati in area di rigore per l’assalto finale. Così ecco il contropiede fulmineo della fermassenti e il raddoppio di Foglia. (a. s.)

© Riproduzione riservata