VaiOnline
Il caso.
18 ottobre 2025 alle 00:30

La Fenice sciopera Contro Venezi l’orchestra in piazza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia è scesa in campo ieri pomeriggio per protestare contro le logiche e i metodi della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale dell’Ente. È saltata così la prevista prima dell’opera Wozzeck, che doveva aprire la stagione lirica del teatro e che rappresenta così il primo smacco del nuovo soprintendente Nicola Colabianchi in arrivo dal suo ultimo incarico a Cagliari.

Circa un migliaio di persone si sono riunite in Campo Sant'Angelo, nel cuore della città, a pochi passi dal teatro, oggi vuoto, dando vita a un flashmob che ha mescolato parole e musica, le sedie a ventaglio per i maestri, e i primi violini a dare il tempo. Si è iniziato con l'esecuzione, da parte degli orchestrali, dell’Inno di Mameli, seguito da tre minuti di silenzio per onorare la memoria dei tre carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. Quindi si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti sindacali inframmezzati dall’esecuzione di brani musicali.

Alla fine coro e orchestra hanno intonato il “Va’ Pensiero dal Nabucco”, in segno «di speranza», è stato detto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu