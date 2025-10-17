La Fenice sciopera Contro Venezi l’orchestra in piazza 

L'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia è scesa in campo ieri pomeriggio per protestare contro le logiche e i metodi della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale dell’Ente. È saltata così la prevista prima dell’opera Wozzeck, che doveva aprire la stagione lirica del teatro e che rappresenta così il primo smacco del nuovo soprintendente Nicola Colabianchi in arrivo dal suo ultimo incarico a Cagliari.

Circa un migliaio di persone si sono riunite in Campo Sant'Angelo, nel cuore della città, a pochi passi dal teatro, oggi vuoto, dando vita a un flashmob che ha mescolato parole e musica, le sedie a ventaglio per i maestri, e i primi violini a dare il tempo. Si è iniziato con l'esecuzione, da parte degli orchestrali, dell’Inno di Mameli, seguito da tre minuti di silenzio per onorare la memoria dei tre carabinieri morti nella strage di Castel D’Azzano. Quindi si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti sindacali inframmezzati dall’esecuzione di brani musicali.

Alla fine coro e orchestra hanno intonato il “Va’ Pensiero dal Nabucco”, in segno «di speranza», è stato detto.

