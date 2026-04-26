La Fenice licenzia Beatrice Venezi Colabianchi si schiera con l’orchestra 

Beatrice Venezi non avrà più alcun incarico alla Fenice di Venezia. Dopo mesi di polemiche e proteste, la Fondazione ha comunicato la decisione di «annullare tutte le collaborazioni future» con la direttrice d'orchestra, indicata lo scorso autunno come futura direttrice musicale del teatro. Una scelta che, spiega il sovrintendente Nicola Colabianchi, «è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua orchestra». Il ministro della Cultura Alessandro Giuli «prende atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza», sottolinea, «e conferma al sovrintendente della Fenice la sua più completa fiducia».

L’intervista

La decisione arriva poco più di 24 ore dopo l'ultima polemica di cui è stata protagonista Venezi, esplosa per via di una sua intervista pubblicata sul quotidiano argentino La Naciòn. «Io non ho padrini», aveva detto, rispondendo alle domande del giornalista, «questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio». Un'affermazione dalla quale subito Colabianchi aveva preso le distanze, dicendosi in disaccordo e sottolineando «l’ottima qualità» dei musicisti della Fenice.

Sostegno ai professori

«Tali affermazioni», rimarca adesso tramite la Fondazione, «non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’orchestra». Le proteste da parte delle maestranze del teatro veneziano per una nomina avvenuta, a loro giudizio, con modalità poco trasparenti e per un curriculum «non comparabile» a quello dei precedenti direttori musicali - già al centro del concerto in Campo Sant'Angelo dello scorso ottobre, quando l’Orchestra aveva suonato l'Inno di Mameli e il “Va, Pensiero” - da mesi hanno travolto direttamente anche lo stesso sovrintendente. Per Colabianchi in più occasioni sono state chieste le dimissioni. Netta la presa di posizione del segretario generale di Cgil VeneziaDaniele Giordano. «Peccato che ci siano voluti mesi per riconoscere ciò che era evidente fin dall'inizio quella nominaera sbagliata, inadeguata e profondamente contestata da chi ilGran Teatro La Fenice lo vive e lo fa vivere ogni giorno, apartire dalle lavoratrici, dai lavoratori e dai professorid’orchestra»

Le polemiche

L’ultima volta, appena due giorni fa, quando poco prima dell'inizio del concerto del 24 aprile in sala si è sentita una voce gridare «Colabianchi dimettiti!», seguita da una pioggia di volantini lanciati dai loggioni. E ora la Fondazione ribadisce l'impegno «nella promozione di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva e sull'eccellenza artistica». L'auspicio del ministro Giuli è che «questa scelta sgomberi finalmente il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA