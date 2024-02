«La felicità è lottare per la libertà» 

«La mia storia e il mio vissuto mi hanno insegnato quanto sia importante essere felici e lottare per la felicità. Il mio obiettivo, nella corsa, non è vincere, ma avere il diritto e la libertà di farlo».

Lo ha detto ieri agli studenti cagliaritani, nell’auditorium del Convitto nazionale, la mezzofondista Najla Aqdeir, madrina anche quest’anno di “We Can Play Futsal – lo sport a scuola per dare un calcio alla violenza di genere”, il progetto che porta nelle scuole lezioni di calcio femminile e laboratori sul rispetto di genere, organizzato a dalla Mediterranea Calcio a 5 in collaborazione con Donna Ceteris e inserito nel calendario di Feminas, una serie di eventi organizzati dal Comune di Cagliari contro la violenza per la promozione della cultura del rispetto. Giunto al suo terzo anno, ha coinvolto, solo in questa stagione, oltre 120 ragazze e ragazzi cagliaritani, impegnati in lezioni di calcio a 5 e in laboratori sugli stereotipi di genere.

Nata in Libia, ma di passaporto italiano, la giovane ventinovenne, residente a Milano, dove si occupa attivamente di sport e disabilità con la crew Flying Girls da lei stessa fondata, ha parlato alle studentesse e agli studenti delle cinque prime superiori che hanno partecipato al progetto la sua storia di lotta alle discriminazioni e del suo suo riscatto, che l’ha vista – proprio grazie allo sport – scappare da un matrimonio combinato in Africa e affermarsi in Italia, fino a diventare testimonial per la Nike.

Arrivata in Italia a 10 anni, Najla Aqdeir, grazie al suo sorriso contagioso riesce a catturare l’attenzione su di sé non solo dei più giovani, ma anche degli adulti, che restano affascinati dalla naturalezza con cui racconta la sua storia. Un profilo Instagram da oltre 16 mila follower, dove parla del suo vissuto, del suo coraggio, ricordando sempre è che stata la corsa a salvarla. E' a 16 anni, infatti, che scappa dal matrimonio combinato in Marocco: litiga con la famiglia che la voleva sposa così giovane, si guarda allo specchio e inizia la sua corsa verso la libertà. Inizia il suo percorso di rinascita e riscatto.«Per me la corsa è solo una scusa, la cosa più importante è quello che voglio trasmettere praticandola. I social sono il mezzo migliore per comunicare con i più giovani, con i quali è facile interagire e inviare messaggi di forza e speranza, spingendoli a credere e a lottare sempre per i loro sogni».

RIPRODUZIONE RISERVATA