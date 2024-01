La felicità del match winner «Godiamoci questo momento» 

Sassari. Il tecnico Alfonso Greco esibisce la consueta flemma: «Abbiamo espresso anche un buon calcio nel primo tempo creando tante occasioni, invece la ripresa è stata più equilibrata ma non abbiamo rischiato. Fa piacere vincere e senza subire gol, ma durante la settimana avevamo riflettuto sulla gara di Rimini, su cosa lavorare e su quali particolari stare attenti. È bello vedere questi ragazzi giocare e stare insieme». Unico neo, la gara non chiusa: «È il salto di qualità che ci manca, concretizzare quello che costruiamo. È un peccato veder soffrire sino alla fine una squadra che gioca così».

Il mister parla anche di mercato, con Kujabi in partenza e così pure Mandrelli, diretto a Mantova: «A centrocampo non ci saranno arrivi, anche se va via Kujabi ci sono Lora, Nunziatini che sta recuperando e anche Masala». Per l’esterno Giacomo Zecca «la partita di Rimini ci ha dato la scossa che ci serviva. Volevamo ripartire: siamo a quota 50 punti, che non sono pochi. Abbiamo portato quasi cinquemila persone allo stadio e abbiamo festeggiato con loro, tutto molto bello». L’ex del Cesena analizza la gara anche tatticamente: «Ci siamo detti all’intervallo che dovevamo giocare di più sulla fascia destra, anche se è a sinistra che usciamo meglio perché abbiamo un uomo in più ma poi concludiamo verso destra. Quando siamo in vantaggio ci capita di entrare in campo abbassandoci troppo: dobbiamo lavorarci. Invece quando siamo sotto o in parità disputiamo sempre ottimi secondi tempi».

Infine il match winner, Manuel Fischnaller: «Ultimamente mi trovo al posto giusto nel momento giusto. La doppia cifra è importantissima ma quest’anno mi sto divertendo in attacco e quindi il gol non è un’ossessione, giocando così so che le occasioni arrivano. Sono contento della vittoria, ci godiamo il momento. Fare gol è il mio compito, ma dietro c’è un grande lavoro di squadra in partita e anche nella settimana di allenamento».

