La felicità dei genitori e del suo quartiere 

A sistemare le bandierine per la strada come si fa nei giorni di festa non hanno fatto in tempo, ma nel quartiere di Funtan’ e Ortus a Quartu, nel cuore del centro storico, dove Diana Puddu è nata e cresciuta, sono tutti pronti a tributare alla vincitrice di “The Voice Senior” un’ accoglienza trionfale. Qui dove si conoscono tutti, dove vivono i quartesi doc, nati e cresciuti in città, si sente la fierezza di avere cresciuto un talento vero.

Mamma Silvana Angioni, 81 anni, è reduce da una notte di emozioni incontenibili. «Non posso descrivere a parole la gioia che provo», racconta mentre si accinge ad andare a fare la spesa, «mia figlia canta da sempre. Me la ricordo quel giorno in piazza IV Novembre per la festa dei comunisti. Io non sapevo niente, stavo passando da lì e a un certo punto vedo questa ragazza che canta e dico “ma cussa è filla mia”. E vinse pure».

E una cosa ci tiene a dirla: «Mia figlia non ha mai studiato canto, ha fatto tutto da sola. Ha creato un complessino e ha girato la Sardegna». Di fianco a lei papà Gabriele Puddu aggiunge: «Certo che fa un effetto speciale vedere la propria figlia che canta su Rai Uno. Il cuore batteva a mille quando hanno proclamato il vincitore. Adesso l’aspettiamo a braccia aperte. Poi avrà tanti impegni, andrà in tante trasmissioni».

Tanti anche i messaggi sui social: nella pagina di un gruppo quartese è partita una sorta di petizione per portare Diana Puddu sul palco della prossima festa di Sant’Elena. Perché il talento, questa volta, è in casa.

