La felice realtà dell’Asd Decimo 07: tanti ragazzi, buona educazione, risultati 

Il 2025 sarà sicuramente un anno da ricordare e festeggiare a Decimomannu.

La maggiore età raggiunta dalla società (diciotto anni da quel non tanto lontano 2007) e la vittoria della prima squadra nel campionato di Seconda categoria, sono sicuramente due dei motivi per celebrarlo e ricordarlo nel tempo. Ma il vero risultato l’ASD Decimo 07 lo ha ottenuto nel tempo con i suoi giovani, come conferma il presidente Corrado Pireddu: «Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto, considerando che oggi la società vanta un parco giocatori di circa 200 tesserati che partono dai micro fino agli allievi. Il percorso è stato lungo e faticoso, ma vedere i campi pieni di giovani che giocano a pallone, felici di far parte della 07, è una gioia per gli occhi».

Nata dall’impegno di cinque soci fondatori che desideravano dare uno spazio sportivo ai ragazzi del paese, la Asd Decimo 07 ha continuato ad operare negli anni con lo stesso spirito e questo ha portato un forte senso di appartenenza nel territorio. Ancora Pireddu: «È una soddisfazione vedere tanti ragazzi, in giro per il paese, con indosso gli indumenti della società. Un senso d'appartenenza che ci lusinga. Perché ciò che la società in primis vuole è dare gioia ai nostri atleti e farli sentire come a casa. Sintomatico che, anche nel tempo libero utilizzino i nostri colori. È il nostro orgoglio più grande».

A Decimo

Senso di appartenenza dimostrato anche dalla comunità decimese, per la gioia del primo dirigente: «L’affetto che il pubblico ha dimostrato durante tutta la stagione con gli spalti dell'impianto di via delle Aie sempre pieni e i tifosi che incitavano i ragazzi durante le partite è stato bellissimo».

I ragazzi

Attività di base e settore giovanile, il piacere di veder crescere i giovani atleti sino all’esordio in prima squadra è un pallino di Massimo Lombardini, coordinatore del settore giovanile: «Anche in questa stagione alcuni nostri ragazzi hanno esordito e fatto parte della squadra che ha vinto il campionato di Seconda categoria con 23 vittorie, nessuna sconfitta, oltre al record di vittorie consecutive. Ragazzi di 16/17 anni che già giocano come veterani e che strappano applausi al nostro pubblico, come Raffaele Marongiu, allievo che ormai è stabilmente integrato con la prima squadra. Non ha sentito il peso del campionato e sicuramente nei prossimi anni altri ragazzi faranno il salto, nonostante il passaggio di categoria».

Ma ogni anno qualche giovane calciatore fa il grande salto verso il settore giovanile del Cagliari Calcio, grazie all’affiliazione con l’Academy rossoblù. Ancora Lombardini: «Voluta fortemente dalla società per due motivi: dare nuove opportunità ai nostri ragazzi e permettere ai nostri tecnici e dirigenti, con il confronto con la più importante società professionistica in Sardegna, un accrescimento professionale che possa migliorarci».

Il futuro

Negli ultimi anni, grazie all'ingresso in società di forze fresche, la società ha intrapreso un percorso ancora più marcato, ma c’è la necessità di ulteriore sostegno, che potrebbe arrivare dalle famiglie, importantissime per il presidente Pireddu: «Un grande grazie va a loro che ripongono in noi fiducia per l'educazione sportiva dei loro figli. Perché questo deve essere innanzitutto lo sport come lo intendiamo noi. Colmo di quei valori di integrazione, comunione e meritocrazia che devono essere alla base non solo delle attività sportive, ma anche della vita».

