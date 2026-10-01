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Volley.
02 ottobre 2026 alle 00:14

La Federazione compie 80 anni: evento al Castello di San Michele 

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Ottant’anni della federvolley, un compleanno che sta attraversando l’Italia, dove i comitati territoriali sono impegnati all’organizzazione degli eventi. Ora è il momento della Sardegna. Inizia oggi il comitato di Cagliari presieduto da Paolo Ligas, alle 18 al Castello San Michele, domani alle 18 al Teatro Civico fa gli onori di casa il comitato di Sassari, presidente Mario Azara. Chiude domenica mattina alle 10 il Centro Sardegna, presieduto da Mauro Marras, all’Hospitalis Sancti Antoni a Oristano. A Cagliari riconoscimenti ai protagonisti di ottant’anni di storia. Dall’Aquila, affiliata nel 1946, un cammino parallelo con la Federazione, a Renata Francesconi, ex giocatrice e attuale dirigente. Giovanni Viale, presidente del Comitato di Cagliari per quattro mandati, Emanuele Idili, una vita nel volley da giocatore e allenatore. Premi per Aldo Aledda, dirigente che ha ricoperto ruoli importanti in Federazione, e, alla memoria, per Mario Bernardini. Giuseppe Lai, capitano dell’indimenticata Olimpia Sant’Antioco, e Claudio Stara sono i testimonial chiamati a raccontare le loro esperienze.Per Ligas «la celebrazione è un evento importante dove si ripercorre la storia del volley del nostro territorio».

A Sassari saranno premiati Rosanna Baiardo, la prima pallavolista sarda in nazionale, e, alla memoria, il suo scopritore Giampaolo Galleri. A Nuoro sarà ricordato Giampiero Careddu, recentemente scomparso, già presidente del comitato territoriale e protagonista dello sport nuorese.

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