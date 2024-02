«La fede non è un prodotto da market» 

«L’offerta religiosa aumenta, forse a non farlo è la fede». L’analisi è di chi se ne intende: il sacerdote quartese di 56 anni don Mario Farci, preside della Pontificia facoltà teologica (il primo sardo), che ha sede in via Sanjust. Si riferisce allo “shopping” di valori offerti dalle diverse religioni: «Molti scelgono quelli che gradiscono e non accolgono gli altri, invece la fede è un percorso». Non un self-service, insomma. E va da sé che, davanti alla crisi di valori del mondo occidentale, anche il sacerdozio e comunque i temi divini del Cattolicesimo non siano esattamente alla moda. Dappertutto, quindi anche qui.

I seminaristi

I numeri della Pontificia facoltà teologica della Sardegna sulle vocazioni non entusiasmano, nel senso che ci sono stati tempi migliori, ma questo dato è del tutto in linea con le tendenze del mondo cattolico ovunque. Gli studenti iscritti a Cagliari sono 230, ma soltanto 33 sono seminaristi, quindi stanno compiendo il percorso verso il sacerdozio. Gli altri 197 sono invece studenti che hanno semplicemente scelto una facoltà universitaria, per quanto straniera, i cui sbocchi - oltre che l’insegnamento della religione nella scuola pubblica - sono gli stessi garantiti a un laureato in materie umanistiche. C’è giusto da compiere un passaggio burocratico attraverso l’Ambasciata italiana in Vaticano, considerato che è un titolo di studio estero non riconosciuto nel nostro Paese, mentre lo è senza burocrazia in molti Paesi dell’Unione europea. C’è la laurea triennale (ma si consegue dopo cinque): si chiama baccellierato. Poi la quinquennale (ne richiede sette), equiparata a un titolo accademico in Italia. Con dieci anni si completa il dottorato in Teologia, che è piuttosto arduo. Il limite minimo di età per essere ordinati sacerdoti è 25 anni, ma il preside don Mario Farci ebbe una dispensa e lo divenne all’età di 24.

Pochi preti

La crisi delle vocazioni, nel senso dei giovani che vogliono diventare sacerdoti, è diffusa in Occidente, si diceva: «C’era stato un momento in cui stavano aumentando le ordinazioni, e ci faceva ben sperare, ma poi è seguita una nuova flessione», spiega il preside. Depurata dalla parte del “collocamento”, considerato che un tempo intraprende il cammino da sacerdote significava anche trovare un lavoro definitivo, il calo delle vocazioni va ben oltre. Certo, c’entra il fatto che il senso della religiosità è in crisi anche tra i fedeli, che spesso tengono comportamenti incompatibili con le leggi divine. «Ognuno vive la fede a modo proprio», commenta il preside della Pontificia facoltà teologica cagliaritana, «nella società di oggi è facile che si abbia una religione di appartenenza soltanto nominale, senza che alla teoria corrisponda la pratica. Essere cattolico senza frequentare la comunità, cioè la parrocchia, significa non vivere i luoghi della fede, quindi la fede stessa: non appieno». D’altra parte, anche i più sanguinari boss mafiosi si fanno le cappelle in casa, spesso dedicate alla Madonna: «È il massimo esempio di una fede che fa da impalcatura, alla quale non corrisponde un vissuto», sospira don Farci.

Il cambiamento

E se c’è crisi nel praticare, ovviamente si estende al sacerdozio, infatti anche in Sardegna c’è difficoltà nel coprire i ruoli in tutte le parrocchie e ci sono i sacerdoti cui ne fanno capo due. «Dobbiamo intendere il ruolo sacerdotale in un altro modo», analizza don Farci: «Non più il prete factotum, quello col quale praticamente la parrocchia coincide: ora ci sono realtà articolate con figure diverse, presiedute da un presbitero e con un consiglio pastorale all’interno della parrocchia». Altrimenti, oltre che i marescialli dei carabinieri (rimasti ultimi baluardi dello Stato, ma con le stazioni dell’Arma aperte a mezzo servizio), nelle piccole comunità sparirà anche il parroco. Senza Stato e senza Dio (nel senso del delegato), la situazione si complica.

RIPRODUZIONE RISERVATA