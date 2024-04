La fede, il perdono e la guerra 

L’occasione è stata l’Assemblea plenaria dei sacerdoti ucraini che guidano le diverse comunità sparse nel territorio italiano. Come città ospitante, quest’anno, è stata scelta Cagliari e la chiesa di Santa Restituta affidata dalla parrocchia di Sant’Anna alle cure del parroco, padre Bogdan Markhevka.

A presiedere la messa, rito che la chiesa ucraina chiama “Divina Liturgia”, è arrivato a Cagliari l’Esarca apostolico Dionisio Lachovicz, originario dello stato brasiliano di Santa Catarina: sull’altare, attorniato dai suoi confratelli delle comunità greco-cattoliche ucraine di rito bizantino, presenti in Italia, anche l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi e il parroco di Sant’Anna, don Franco Matta.

Scambio di doni

Prima della celebrazione uno scambio di doni fra la delegazione ucraina e la Chiesa diocesana di Cagliari: all’arcivescovo Baturi è stata donata una croce pettorale in legno, realizzata da artigiani locali, mentre al parroco stampacino un artistico Rosario.

Particolarmente toccante l’omelia dell’Esarca che ha scelto di declinare gli articoli della preghiera del Padre Nostro secondo il tema della pace. Al termine di ciascun capitolo la sua invocazione, accorata e commossa: «E così la pace ci sarà». Vibrante la riflessione con la quale monsignor Lachovicz ha commentato il passaggio “rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Immediato il riferimento alla guerra in atto in Ucraina, con le decine di migliaia di morti, feriti e prigionieri. «Quando uno vuole uccidermi», ha detto con voce rotta dall’emozione «io devo difendermi. E quando uno vuole uccidere mia sorella o mio fratello, devo difenderli. Non posso essere un disertore!».

Durante il rito la preghiera comunitaria per le popolazioni martoriate da questa guerra, assieme all’annuncio di un prossimo, inesorabile esodo di «milioni di persone in fuga dalle zone distrutte dai bombardamenti».

«Rivediamoci»

A chiudere la serata anche un pasto comunitario condiviso con i sacerdoti ucraini, alla presenza dell’Esarca Lachovicz e dell’arcivescovo Baturi, in uno dei saloni parrocchiali di Sant’Anna. «Ci auguriamo», ha detto raggiante il parroco padre Bodgan «che celebrazioni come questa si possano ripetere sempre più spesso, perché segno profondo e autentico di comunione cristiana».

