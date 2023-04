Cagliari e la Sardegna si preparano al tributo di fede per Sant’Efisio. Da domani a giovedì il pellegrinaggio tra Cagliari e Pula passando per Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro. Per la processione del Primo Maggio saranno coinvolti 77 gruppi, tremila persone con l’abito della tradizione. Videolina seguirà in diretta tutta l’edizione numero 367, sino allo scioglimento del voto. Domani, in omaggio con L’Unione Sarda, un inserto speciale di sedici pagine.