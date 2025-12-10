VaiOnline
Politiche monetarie.
11 dicembre 2025 alle 00:24

La Fed si divide ma taglia i tassi 

La Fed taglia i tassi di interesse per la terza volta nel corso del 2025: il costo del denaro scende di un quarto di punto in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%, ai minimi degli ultimi tre anni. Per il 2026 la banca centrale stima solo una riduzione dei tassi di 25 punti base, in deciso rallentamento rispetto agli ultimi anni.

Da quando ha avviato il suo ciclo di tagli nel settembre 2024, la Fed ha ridotto il costo denaro sei volte (la prima è stato un maxi taglio da mezzo punti, tutte le successive da 25 punti base). La decisione ha spaccato la Fed. A favore di un taglio hanno votato in nove, mentre tre per la prima volta dal 2019 hanno votato contro. Due infatti avrebbero preferito lo status quo, mentre uno (Stephen Miran nominato da Donald Trump) voleva una riduzione più pesante di 50 punti base. Che la Fed fosse spaccata su come procedere, complice anche la carenza di dati dovuta allo shutdown, era emerso chiaramente nelle ultime settimane. Le colombe del Fomc, preoccupate dall'indebolimento del mercato del lavoro, l'hanno alla fine spuntata sui falchi che puntavano quantomeno allo status quo. Secondo le nuove previsioni della Fed l’inflazione resterà sopra il 2%.

