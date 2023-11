La Fed lascia i tassi invariati 

La Fed si prende un pausa e, per il secondo mese consecutivo, lascia i tassi di interesse invariati ai massimi da 22 anni. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%. L'inflazione resta elevata e «restiamo attenti ai rischi», afferma la Banca centrale americana al termine delle due giorni di riunione in cui ha deciso all’unanimità di lasciare i tassi invariati.

Gli economisti Usa lasciano comunque la porta aperta a un nuovo rialzo dei tassi: la Fed continuerà a monitorare i dati economici ed è pronta ad aggiustare la propria politica monetaria «se appropriato» a fronte di rischi che potrebbero impedire il raggiungimento del target di inflazione del 2%. L'istituto parla di un'economia «forte» nel terzo trimestre.

Nel comunicato finale la Fed scrive che le decisione future, per riportare l'inflazione verso il 2%, saranno prese «tenendo conto di una serie di dati». Secondo il Fedwatch tool del Cme group, ci sarebbe il 24% di possibilità di un rialzo dei tassi al termine della prossima riunione del 12-13 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA