La febbre elimina Sinner 

La febbre batte Jannik Sinner. L’azzurro era atteso ieri per l’esordio nell’Atp250 di Marsiglia, dove era testa di serie numero 2. Ma a pochi minuti dal match il numero 12 della classifica mondiale ha dovuto dare forfait per un malessere che pare abbia iniziato ad accusare dopo la finale di Rotterdam giocata domenica, e così ha lasciato via libera per i quarti di finale alla wild card francese Arthur Fils (118 Atp), già battuto dall’azzurro due settimane fa a Montpellier.

Fognini cerca l'impresa

Nella notte italiana Fabio Fognini ha affrontato Carlos Alcaraz negli ottavi dell’Atp500 di Rio de Janeiro. Match non semplice quello programmato sul rosso della Quadra Guga Kuerten per l’azzurro contro il giovane spagnolo, numero 1 del tabellone e 2 del mondo. Nello stesso torneo Andrea Pellegrino cerca le semifinali di doppio. In coppia con Nikola Cacic, ha sfidato i più esperti argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

Italiane in Messico

Questa sera saranno due le italiane impegnate nei quarti di finale del Wta250 di Merida. Sul cemento messicano, la testa di serie numero 7 Elisabetta Cocciaretto (numero 54 al mondo) ha regolato 6-4, 6-2 la cinese Xinyu Wang (67 Wta) e ora si troverà davanti la vincente tra la ceca Katerina Siniakova (numero 4 del tabellone e 47 Wta) e la belga Ysaline Bonavenute (95 Wta), mentre Camila Giorgi (68 Wta) ha superato 7-6(5), 6-2 la spagnola Nuria Parrizas Diaz (79 Wta) e sfiderà la statunitense Sloane Stephens (2 del seeding e 41 al mondo) o la russa Varvara Gracheva (89 Wta).

Open a Sassari

Il Torres Tennis Open entra nel vivo. Il tabellone maschile si allinea ai quarti di finale. Leonardo Mazzucchelli batte 6-2, 6-1 Michele Fois e affronterà Andrea Calcagno, che supera 6-2, 6-3 Cristiano Monte: in palio, la semifinale contro la testa di serie numero 1 Massimo Junior Del Carmine. I numero 2 e 3 del seeding Luigi Corrias e Alexander Fragasso esordiranno, rispettivamente, contro Matteo Mura (6-2, 6-1 a Nicolò Serra) e Andrea Cherchi ( 2-6, 6-0. 6-3 a Diego Pinna). Semifinali già decise nel femminile: la numero 1 del torneo Ludovica Mazzucchelli esordirà contro la numero 4 Carolina Cicu (6-2, 6-1 a Sara Festa), mentre la numero 2 Alessia Manca (doppio 6-1 ad Aurora Deidda) sfiderà Roberta Sechi (7-5, 6-2 alla numero 3 Elisa Puggioni).



RIPRODUZIONE RISERVATA