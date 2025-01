La febbre della lotteria contagia i cagliaritani  

«Mi dispiace, li abbiamo terminati». È la risposta che tanti cagliaritani si sono sentiti rivolgere negli ultimi giorni, entrando nelle ricevitorie per acquistare un biglietto della Lotteria Italia. Nel capoluogo torna la “febbre” della lotteria, confermando un trend in crescita su tutto il territorio nazionale (29% di biglietti venduti in più dell’anno scorso), ma soprattutto sull’Isola: secondo i dati Agipronews, a poche ore dalla fine delle vendite sono stati staccati 121 mila tagliandi, il 49% in più dell'ultima edizione, quando furono 81 mila. Tantissimi i giocatori che aspettano l’estrazione domani, sperando in un’epifania fortunata.

Tagliandi a ruba

I tagliandi erano in vendita già dal 16 settembre, ma le ricevitorie sono state prese d’assalto soprattutto a dicembre, terminando gli ultimi biglietti nei giorni di Natale. Al momento, trovarne uno è un’impresa disperata. «Li abbiamo esauriti ma continuano a chiederceli, rispetto all’anno scorso è andata molto bene», dice Cristina Massidda, che lavora in una tabaccheria in via Castiglione. «Forse la lotteria è stata più considerata anche grazie alla pubblicità, sarà merito di Stefano De Martino che piace alla gente».

Dal 2023 è “Affari Tuoi”, in onda su Rai 1, la trasmissione abbinata alla lotteria, in cui vengono sorteggiati i premi giornalieri e quelli finali. E sono diversi a pensare che ad aver portato benefici sia la nuova conduzione dello showman 35enne. «È una questione di simpatia, De Martino probabilmente ha incentivato la vendita», conferma Lauretta Abis, titolare di una tabaccheria in via del Canneto. «Quest’anno è andata bene da subito, ho ordinato 50 blocchetti da 10 e li ho terminati dopo Natale, ma molti hanno aspettato all’ultimo e continuano a chiederli».

Biglietti in regalo

Una richiesta superiore registrata anche da Simone Paini, proprietario di un bar tabacchi in via Riva Villasanta. «Sono finiti a ridosso di Natale, avevo ordinato circa 200 tagliandi. Forse la trasmissione associata ha aiutato, qualcuno li ha scelti anche per fare un regalo. La speranza è che qualche premio si fermi anche in Sardegna». Tagliandi esauriti anche per Sara Massidda, in una tabaccheria di via Flavio Gioia. «È andata molto bene, anche se ne abbiamo venduto tanti anche gli anni scorsi. Li comprano soprattutto adulti e anziani, mentre per i gratta e vinci vengono anche i giovani».

Un boom che, considerando i numeri degli ultimi anni (col record negativo toccato nel 2020), non era facile da pronosticare. «Ho comprato pochi tagliandi perché quelli invenduti non si possono restituire, invece qualche altro mazzo sarei riuscita a venderlo», spiega Ines Loi, titolare di una ricevitoria in via Biasi. «Si è anche abbassata l’età media, solitamente comprano dai 40 anni in su, quest’anno si è scesi un po’. Sono perlopiù persone che non giocano abitualmente».

Per i cagliaritani e i sardi in cerca di fortuna, l’appuntamento è a domani dopo le 21. Chi spera nel colpo grosso probabilmente non perderà la puntata di Affari Tuoi, dove verranno comunicate le serie vincenti dei cinque premi di prima categoria. Compreso il più ambito, da 5 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA