La Febbre del Nilo non dà tregua 

Il bollettino è chiaro, i contagi salgono e adesso la Febbre del Nilo fa di nuovo paura. Un nuovo caso accertato nel Terralbese, sette persone finite all’ospedale e un donatore di sangue colpito dal virus ma asintomatico. Il quadro della stagione 2025 è piuttosto allarmante, sembra di essere tornati all’estate di tre anni fa quando si registrarono 8 casi e due decessi o a quella di ben 14 anni fa quando la West Nile per la prima volta fece parlare di sè nell’Oristanese. «Quest’anno ci sono state le condizioni climatiche ideali per la zanzara Culex che può trasmettere il virus all’uomo» spiega l’entomologo Roberto Pantaleoni. Non resta quindi che attrezzarsi e cercare di prevenire gli assalti delle zanzare, finora gli interventi di disinfestazione sono serviti a poco.

I casi

La conferma che si trattasse di Febbre del Nilo è arrivata solo ieri ma da alcuni giorni il 62enne, originario di Uras, era già ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici ma sono tali da richiedere comunque un monitoraggio costante. Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni (di Santa Giusta e Villaurbana), due 65enni di Oristano e un ultranovantenne del Guilcier. Quattro di loro sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre due sono stati dimessi. La direttrice del dipartimento di Igiene della Asl 5 ricorda che «non esiste un vaccino per la febbre West Nile, né una terapia specifica – spiega Maria Valentina Marras - Per questo è fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi adottando alcune precauzioni».

Le criticità

Importante la disinfestazione, la Provincia sta cercando di intervenire subito «ma sappiamo bene che serve un piano straordinario – ripete l’amministratore straordinario Battistino Ghisu – lo abbiamo già chiesto alla Regione che però ancora non ha dato risposte in questo senso». Anche l’entomologo dell’Università di Sassari ribadisce che «l’Oristanese vive una situazione difficile perché ci sono molti allevamenti, canali e acqua con sostanze organiche di cui si nutrono le zanzare Culex». In più le numerose risaie, corsi d’acqua e stagni creano l’habitat ideale. «Quest'estate ci sono state condizioni climatiche particolari, la disinfestazione non basta – aggiunge – la Culex ha un ciclo di vita di circa sette giorni, andrebbero controllate con presidi permanenti sul territorio con strumenti adatti e piani mirati. Come era stato fatto oltre 30 anni fa nel delta del Po, dove il proliferare delle zanzare è stato bloccato». Qui invece si continua con interventi tampone che, dati alla mano, non sembrano sufficienti.

