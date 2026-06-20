«La Febbre del Nilo è ormai endemica» 

«La Febbre del Nilo è una malattia endemica dell’Oristanese». Lo certifica una comunicazione della Asl nella quale si dà notizia di un corso di formazione che si svolgerà sabato prossimo. Lo conferma Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria che quel corso lo ha organizzato: «Siamo circondati da paludi, risaie e stagni. Lo scorso anno sono stati registrati 47 casi di West Nile. Per la medicina quando si superano i 20-30 casi si parla di malattia endemica: significa che contrarla nel nostro territorio è più facile che altrove – spiega la dottoressa al telefono –. D’altronde questa è stata una zona tipica anche della malaria perché in queste aree le zanzare si insediano più facilmente. Proprio di questo parlerò nel mio intervento all’incontro di sabato». Leggendo la stessa comunicazione della Asl si trova un altro dato interessante: «Nel 2025 sono state diagnosticate in provincia di Oristano 62 infezioni da scabbia, una malattia provocata da un acaro della pelle che scava dei cunicoli sotto l’epidermide». Anche di questo si discuterà nell’appuntamento formativo all’hotel Mistral 2. Ultimo argomento in agenda – ma in merito al quale non si danno numeri rispetto all’incidenza sul territorio – è la legionella.

Tavolo in Provincia

Le malattie infettive, tuttavia, non sono l’unico problema con il quale la Asl di Oristano si trova a fare i conti. Il tema delle guardie mediche aperte a singhiozzo, gli Ascot che non riescono a soddisfare le tante esigenze di una popolazione sempre più anziana, le file interminabili nei presidi dell’assistenza d’urgenza sono quotidianamente sul tavolo: solo pochi giorni fa l’emergenza in corso è stata affrontata nell’incontro che si è svolto in Provincia tra il consigliere con delega alla sanità, Domenico Gallus, e la direttrice generale della Asl 5 di Oristano, Grazia Cattina. La nota stampa dell’ente intermedio parla di «piena collaborazione e disponibilità reciproca» e, in effetti – a giudicare dalle dichiarazioni riportate in nota – pare che i due siano d’accordo sulla gravità di problemi ormai noti. «Argomenti che verranno ripresi e affrontati con continuità con la Asl di Oristano – ha concluso Gallus – attraverso un percorso di confronto costante, con incontri a cadenza mensile finalizzati a monitorare l’evoluzione delle criticità, verificare lo stato di attuazione degli interventi programmati e individuare soluzioni condivise. L’obiettivo è garantire risposte più efficaci e tempestive ai bisogni dei cittadini e rafforzare il coordinamento tra istituzioni sul fronte sanitario». Cattina – sempre nella stessa nota – risponde: «Non si possono che condividere le preoccupazioni e le aspettative espresse dal consigliere provinciale Gallus. Su tutti i temi affrontati si conferma l’attenzione e l’impegno della direzione Asl, come anche la disponibilità al dialogo con le istituzioni locali, nelle sedi previste, in particolare quali quelle della conferenza socio – sanitaria e dei comitati di distretto».

I comitati del Terralbese

In questo contesto si inserisce il fitto scambio di comunicati tra associazioni e azienda sanitaria sulle condizioni in cui operano le strutture locali. «Nel Terralbese si assiste a un continuo taglio dei turni negli Ascot: l’anno scorso a Terralba, a fronte di 6.000 cittadini senza medico di base, si contavano 14 turni a settimana; oggi sono ridotti a 10. Suscita forte preoccupazione anche la situazione creatasi a Uras che, oltre a non avere il medico di famiglia, è rimasta priva dell’Ascot e in questi giorni anche della Guardia Medica. Non è accettabile che un servizio pubblico – l’unico cuscinetto rimasto per fare fronte all’emorragia dei medici di medicina generale – sia privo di continuità, con turni che vengono prima fissati e poi cancellati», scrive il Comitato del Terralbese in difesa del diritto alla salute. Mercoledì si è inoltre riunito il Comitato di distretto di Ales-Terralba per presentare la nuova direttrice di distretto Marilena Muggianu. Il sindaco di Ales Francesco Mereu ha ricordato la grave emergenza relativa alla carenza dei medici di medicina generale e la direttrice Asl Grazia Cattina ha assicurato: «Massimo impegno sugli Ascot. Nell’ultimo anno abbiamo pubblicato quattro successivi bandi per arruolare nuovi professionisti da destinare agli ambulatori straordinari, compresi i medici in pensione (che sono 17 in tutta la Asl e 5 nel distretto di Ales-Terralba). Continueremo nella ricerca di medici, essenziali per poter incrementare i turni Ascot, e nello studio di soluzioni che ottimizzino gli accessi agli ambulatori».

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