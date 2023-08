La Febbre del Nilo colpisce l’uomo: grave un anziano  

Il virus West Nile torna a far paura. A una settimana di distanza dall’individuazione di un gruppo di zanzare, risultate positive nella borgata marina di Torregrande, ecco il primo caso di contagio umano nell’Oristanese. Si tratta di un 72enne di Siamanna, dapprima ricoverato al San Martino di Oristano con febbre alta e poi trasferito nel reparto di malattie infettive del nosocomio di Sassari.

Pochi dubbi sulla diagnosi

Il sospetto dei medici è stato immediatamente confermato dagli esami effettuati nel laboratorio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5, frena ogni allarmismo. «La situazione è sotto controllo - riferisce - le condizioni del paziente sono mediocri ed è monitorato costantemente da tutta l’equipe del reparto dell’ospedale sassarese».

Non basta, tuttavia, a cancellare il timore che si possa rivivere l’incubo della scorsa estate quando la Febbre del Nilo costò la vita a tre delle otto persone colpite dall’infezione in provincia di Oristano: cinque in città, una a Riola Sardo, una a Simaxis e una a Marrubiu. In realtà, secondo gli esperti i contagi potrebbero essere stati molti di più. Il virus, infatti, trasmissibile dagli uccelli infetti all’uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell’80 per cento dei casi dà luogo a forme asintomatiche, nel 20 per cento causa sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, nausea e vomito) e in una percentuale inferiore all’1 per cento provoca encefaliti o meningoencefaliti.

Segnali

Il primo campanello d’allarme nell’Oristanese era suonato nel mese di giugno: due cornacchie abbattute da un cacciatore nel territorio di Solarussa, erano risultate positive all’infezione. Lo scorso primo agosto, invece, il virus era stato accertato a Torregrande, dove l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 avevano sistemato una delle quindici trappole, dislocate in punti strategici del territorio per la cattura di gruppi di zanzare.

Contromisure

Immediato è scattato il piano di contenimento: con un’ordinanza il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha disposto un intervento di disinfestazione nella borgata marina e attivato il potenziamento delle misure di prevenzione della Febbre del Nilo. Il servizio Ambiente della Provincia ha avviato i protocolli operativi per il controllo del vettore e mercoledì scorso ha effettuato un trattamento adulticida contro le zanzare presso la struttura del Centro Marino e nelle aree circostanti per una raggio di circa 300 metri. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 ha predisposto una capillare opera di sensibilizzazione della popolazione, coinvolgendo medici di famiglia, pediatri di libera scelta, poliambulatori e comunità socio-assistenziali, perché i cittadini vengano informati sulle precauzioni da adottare per difendersi dalle punture di zanzara. «È importante che in particolare anziani e fragili si proteggano adottando una serie di precauzioni - ricorda Valentina Marras -. Occorre evitare i ristagni d’acqua, svuotando di frequente sottovasi di fiori, secchi, copertoni, barili e cambiando spesso l’acqua delle ciotole per animali. Per difendersi dalle punture è poi consigliato schermare porte e finestre con zanzariere, utilizzare repellenti cutanei ed evitare di sostare in zone in cui sono presenti laghetti artificiali e ristagni d’acqua, in particolare all’imbrunire e di notte».