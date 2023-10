La favola rock è un sogno da svegli 

La voce non trema affatto, ma gli occhi brillano. «Il 4 novembre parteciperemo al più grande festival musicale del centro America, Hell and Heaven, in Messico», dice Luca Fadda, nuorese doc, cantante del gruppo “alternative metal” Awake for Days: «Ci saranno band come Guns ‘n Roses, Muse e Slipknot. Noi saremo lì, apriremo il concerto». Un’avventura iniziata nel 2013, nel cuore della Barbagia, intrisa di sogni e traguardi raggiunti. Ecco perché ieri mattina il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, ha voluto omaggiare quattro ragazzi tra i 24 e i 40 anni. Quattro musicisti che sventolano orgoglio e sardità, in giro per il mondo, e che a breve visiteranno pure le scuole del capoluogo: «Ai giovani diciamo: credeteci sempre, però servono impegno e costanza».

Destinazione Messico

I biglietti aerei sono pronti da tempo, così come quella carica che sul palco conquisterà le circa 170 mila persone attese nell’importante cornice messicana dedicata al metal. È lì che gli Awake for Days sognavano di arrivare, di mostrare il loro valore dopo un decennio di impegno, di gavetta e di risultati conquistati sui palchi più prestigiosi. Oltretutto, con partenza dal quartiere nuorese di Città Giardino, dove Luca Fadda ha investito la sua liquidazione da ex dipendente Meridiana per realizzare una sala prove attrezzatissima, un quartier generale che potesse alimentare quel sogno infarcito di rock e metal. «Questo traguardo ci riempie veramente il cuore - prosegue Fadda - soprattutto per quello che stiamo riportando alla nostra comunità. La speranza è che la nostra storia possa dare tanta fiducia ai giovani musicisti». Il primo cittadino, Andrea Soddu, avvalora: «Questi musicisti avevano un progetto visionario: diventare una band rock di livello internazionale. Ebbene, loro si sono affermati nella patria di questo genere musicale, gli Stati Uniti. Ecco perché siamo così orgogliosi e vogliamo che il loro insegnamento arrivi nelle scuole di Nuoro».

Caparbietà

Grinta da vendere, una grande padronanza del palcoscenico. D’altronde, in America gli Awake for Days hanno all’attivo oltre cento concerti e due lunghi tour. Hanno attraversato tutti gli Stati, da New York alla Florida, passando per la California. Hanno suonato in club storici come il Viper Room e il Whisky a Go Go di Hollywood. Luca Fadda, 35 anni, cantante; Nicola Piredda, quarantenne nuorese, bassista; Andrea Brundu, 38enne di Osilo, alla batteria; Mattia Tagliatti, 24 anni, chitarrista di Orosei. Ecco la formazione che invita a sognare, come svela la storia del più giovane componente, Mattia. Si è avvicinato alla band come semplice fan, ma la sua passione e la sua bravura gli hanno subito aperto un ruolo da protagonista. Intanto, freschi del loro ultimo singolo realizzato con il cantante statunitense Cristian Machado, e dopo due album di successo (“Magnificent Disorder” e “Multiverse”), gli Awake for Days pensano al festival di Toluca. Senza scordare la loro missione, al rientro in terra sarda.

Tour nelle scuole

A breve il quartetto visiterà le scuole di Nuoro. Avvierà “School Tour” , progetto volto a ispirare le giovani leve di artisti, con incontri tra la band e gli alunni delle scuole a indirizzo musicale, nonché la scuola civica di musica. Infine, in programma pure un concerto dal vivo nel cuore della città, ribattezzato Rock The Mountain, dove gli Awake for Days si esibiranno nella loro terra, insieme ad altri gruppi di grande caratura. Andrea Soddu: «La favola di questi musicisti merita di essere raccontata. Dice ai nostri giovani: credeteci sempre, come hanno fatto gli Awake for Days. Potrete raggiungere risultati incredibili».

