La favola di Yee dal “Brotzu” all’oro olimpico 

La differenza tra le acque cristalline del Poetto e quelle della Senna è abissale. La differenza tra l’ordine d’arrivo delle gare olimpiche del triathlon, andate in scena ieri a Parigi dopo infinite polemiche, è impercettibile. A trionfare sono gli stessi atleti vittoriosi lo scorso 25 maggio a Cagliari: Cassandre Beaugrand e Alex Yee. La francese ha preceduto la sorprendente svizzera Julie Derrron e la britannica Beth Potter, già 3ª a Cagliari, anche stavolta davanti all’altra francese Emma Lombardi. L’inglese, già argento a Tokyo, ha rimontato con un incredibile finale, il neozelandese Hayden Wilde, che nei 10 km di corsa aveva allungato staccandolo anche di 15”, prima di crollare e arrivare secondo come al Poetto. Bronzo al francese Leo Bergere.

Seconda vita

La gara delle World Triathlon Championship Series disputata in Sardegna è stata nominata spesso ieri su Eurosport, come prova di riferimento (di identica distanza e livello tecnico) di quella di ieri. E da Cagliari, oltre che per gli azzurri (bravo Pozzatti, 14°), il tifo è stato tutto per Alex Yee, che la città ha ormai “adottato”. Non solo perché è stato lui a vincere le tre edizioni del massimo circuito mondiale ospitate dall’Italia (e quindi dal capoluogo isolano), ma per ciò che accadde in precedenza, esattamente il 4 giugno 2017, quando Cagliari aveva ospitato una tappa di World Triathlon Cup (il circuito cadetto). Alex, che nell’Isola era già stato per gli Europei Juniores di Cross a Chia, aveva appena 19 anni ma era già considerato un astro nascente. Londinese (di Lewisham) faceva parte del team britannico nella gara che si svolgeva al molo Ichnusa: cadde in bici, finì contro il cordolo. Quel giorno nacque la sua amicizia con un chirurgo (e triatleta age group, nonché ex hockeista) cagliaritano. Antonio Maxia, assieme allo staff del “Brotzu”, lo salvò: «Sì, arrivò in pericolo di vita», ricorda ancora, «e restò un mese da noi perché non avrebbe potuto prendere l’aereo nelle sue condizioni». Yee, che ogni volta che torna per gareggiare incontra il suo salvatore, ieri ha vinto anche per i suoi tifosi cagliaritani.

