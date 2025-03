La favola di Viola alla corte di Re Claudio II 

Splendido trentacinquenne, venerdì ha segnato un gol pesante che ha permesso di pareggiare una partita più rognosa del previsto e di allungare a +4 sulla zona retrocessione a dieci giornate dalla fine. Nel momento del bisogno, dunque, il Cagliari può contare su Nicolas Viola, leader tecnico e spirituale che sta vivendo in rossoblù una seconda giovinezza. O addirittura l’apice della carriera. «Non sono mai stato così bene», ha dichiarato anche di recente il fantasista calabrese, la cui svolta nell’Isola era coincisa con l’arrivo di Claudio Ranieri. L’empatia tra i due, insieme alla qualità di uno e all’esperienza dell’altro, hanno dato vita a una miscela esplosiva nella seconda parte del campionato in B e, soprattutto, la passata stagione in A nella quale il numero 10 è stato il capocannoniere con cinque reti, tutte realizzate subentrando dalla panchina.

Un equilibrio chirurgico

Per l’allievo farà un certo effetto, insomma, sfidare il maestro domenica all’Olimpico in una partita, tra l’altro, importante per gli obiettivi di entrambe le squadre (la qualificazione in Europa per la Roma e la salvezza per il Cagliari). A malapena era riuscito a trattenere le lacrime, Viola, il giorno in cui Sir Claudio dava l’addio attraverso un microfono dolce e spietato allo stesso tempo nel cuore della Domus. Avevano trovato un equilibrio pazzesco, Ranieri era riuscito a tirargli fuori energie represse negli ultimi anni gestendolo in un modo quasi chirurgico e dandogli così la possibilità di rendere sempre al massimo. Inizialmente ha sofferto la panchina, ha capito sul campo che poteva essere il suo trampolino di rilancio. Così ha conquistato anche il rinnovo del contratto, oltre al trono del gol e una salvezza straordinaria.

Stima reciproca

Ranieri sapeva toccare le corde giuste con tutti, con lui e qualcun altro in particolare. Non parlavano soltanto di calcio e i complimenti pubblici quando Viola si è laureato in Psicologia hanno fatto il giro d’Italia. «Questa laurea dà ulteriore valore allo spessore del ragazzo», aveva detto, tra le altre cose, Ranieri, già stregato dal suo modo di interpretare il calcio e dalla sua leadership tecnica. Stima ripagata. Ampiamente. «L’allenatore lo conoscono tutti, ma ho avuto modo di approfondire la persona e dal lato umano è veramente impareggiabile». Proprio così lo aveva definito in un’intervista a L’Unione Sarda. «Ho un bel rapporto con lui. Spesso non serve parlare», aveva tenuto poi a precisare, «con lui basta uno sguardo, capisce tutto subito, sa dove ci stiamo orientando. Lui è il valore aggiunto del Cagliari. Sono fortunato ad aver conosciuto una persona che in questo momento mi sta dando tanto. Sono orgoglioso del suo percorso e del percorso che facciamo insieme».

Sfida speciale

E anche quando questo percorso si è interrotto, Viola non ha smesso di correre e inseguire i suoi obiettivi. Ha conquistato da subito pure la fiducia di Davide Nicola, che a sua volta sta gestendo la sua età che avanza sfruttando al massimo le sue potenzialità qualitative, ma anche caratteriali. Contro il Genoa, il trequartista ha segnato il secondo gol stagionale dopo quello al Torino all’andata, un gol delizioso, oltre che fondamentale. Ora sogna lo sgarbo a Ranieri, poi solo baci e abbracci. Comunque vada.

