la favola di Mancosu 

Sì, ora quella di Nicola Mancosu prende i contorni della favola. A Sequals, la città di Primo Carnera (nel cui nome si svolge la serata) l’allievo di Omar Loi si prende uno strameritato titolo italiano dei pesi gallo, battendo ai punti in dieci riprese - con verdetto unanime - il toscano Claudio Grande. Il quale, già sconfitto sullo stesso ring da Christian Zara nel 2023, incassa il verdetto unanime (96-93 per tutti i giudici): «Non sono riuscito a fare ciò che avevo provato, che dovevo fare e lui è stato più bravo», ammette.

L’incontro

Mancosu sale sul ring avvolto nella bandiera dei Quattro Mori, la stessa che sventolerà orgoglioso a fine match; Grande, reduce dal fallito assalto all’Europeo Silver in Spagna contro Mero, si presenta con la canottiera di Superman e piazza la prima combinazione al corpo in un primo round più che altro di studio. Mancosu controlla, mandando a vuoto l’avversario in qualche occasione e nella seconda ripresa rischia quando un gancio sinistro gli piega le gambe. Nicola resta in piedi e poi replica. L’incontro si accende, entrambi i pugili sono propositivi.

Al terzo round la prima svolta: Mancosu sorprende il rivale con un gancio destro: Grande va al tappeto e c’è il conteggio. L’allievo di Omar Loi prova a insistere ma suona il gong. Però è lui ad aggiudicarsi la ripresa che segna l’inversione di tendenza del match, piazza ancora un montante destro al quale il toscano replica con il sinistro, ma è lui a piazzare i colpi più puliti. Dopo 4 round la giuria vede il match pari (28-28), Grande continua ad avanzare, Mancosu schiva e replica. Nel sesto round il massese sembra mettere Nicola in affanno ma non è così. La settima è la ripresa della riscossa per massargese che va a segno ripetutamente e da quel momento si invola vero la conquista di un titolo che, per come è arrivato (match pulito, mai un clinch) può proiettarlo verso un sogno europeo.

La gioia

Mancosu è raggiante ai microfoni del canale federale su YouTube: «Ho iniziato la carriera con 5 sconfitte che non mi hanno scalfito. Non ho mai mollato, avrei potuto, per nove medi sembrava che dovessi smettere ma il fuoco non era spento. Omar Loi ha riacceso questio fuoco che non era spento e la mia carriera è cambiata. Ma non è stata una coincidenza, l’avevo conosciuto da dilettante». E chiude con un messaggio: «Ragazzi non arrendetevi mai, non fatevi che nessuno vi allontani dai vostri sogni». Chapeau!

RIPRODUZIONE RISERVATA