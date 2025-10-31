VaiOnline
Serie D.
01 novembre 2025 alle 00:24

La favola di Ettore Loddo 

A 17 anni ha esordito da titolare come portiere della Cos 

Tertenia. Mentre il padre Luciano Loddo, ex ala destra e già presidente del Tertenia, seguiva in tv le partite del suo Verona, il piccolo Ettore, tifoso juventino, osservava colpi e movimenti di Andrea Pirlo, il suo idolo.

All’epoca il talento in erba giocava negli Esordienti del Tertenia, nello stesso ruolo del play che ha fatto le fortune di Milan, Juventus e Nazionale italiana. Poi, per sostituire il compagno portiere, una domenica mattina si è ritrovato a difendere i pali. La prestazione non fu così male, anzi il ragazzino s’innamorò subito di quel nuovo ruolo. Da quel momento non si è più sfilato i guanti e il 19 ottobre scorso è addirittura arrivato l’esordio in Serie D con la maglia della Costa Orientale Sarda.

Minorenne

Due giorni prima ha compiuto 17 anni, il ragazzo che studia ai Geometri di Lanusei e sogna di affermarsi nel mondo del calcio. La favola di Loddo inizia a Sarrala, al mare assieme agli amici di una vita. È l’estate del 2025, Ettore - da un anno tesserato per la Cos dopo aver militato nel Tertenia e nell’Accademia Ogliastra - se la sta godendo come l’adolescenza impone, quando all’improvviso squilla il telefono. È un dirigente della Cos che gli dice: «Da domani ti alleni con la prima squadra». Gli occhi di Ettore si fanno umidi, e non è l’acqua salata.

Titolare

In questa stagione è il titolare, nonché capitano (alterna la fascia con il compagno Michele Demurtas, anch’egli 2008 è aggregato alla prima squadra dove attende di esordire), della Juniores regionale allenata da Gianfranco Melis. «Ettore - dice il tecnico - è giovanissimo ma ha la mentalità di un adulto ed è un leader silenzioso. Si allena a cento all’ora, senza mai saltare una seduta ed è stabilmente in prima squadra. È l’esempio che tecnica, allenamento e forza mentale fanno la differenza. Per arrivare in D bisogna avere un mix di queste componenti. Sembrerebbe una favola, ma le favole devono avere delle basi, che in questo caso sono passione, dedizione e abnegazione».

Il debutto ufficiale in prima squadra è avvenuto ad agosto, a Budoni, in una gara di Coppa Italia. Al 5’ del secondo tempo di Trastevere-Cos (ottava di andata di campionato) il baby portiere è subentrato al compagno di reparto Ahmed Mejri. «Il suo esordio - scrive la società nella sua vetrina virtuale - è motivo d’orgoglio per il club e per il progetto Costa Orientale Sarda, nonché fonte di ispirazione per tutti i giovani del nostro settore giovanile che sognano un giorno di esordire con i colori gialloblù in Serie D».

