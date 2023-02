La favola dell’Union Berlino: raggiunto il Bayern 

Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24ª giornata della Premier League. Il Manchester United batte nettamente il Leicester per 3-0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio Conte (sostituito in panchina da Cristian Stellini) bastano le reti di Emerson e Son per piegare nel secondo tempo il West Ham United (2-0), in uno dei tanti derby di Londra. In classifica i “Red devils” sono terzi con 49 punti, a -3 dal Manchester City e a -5 dalla vetta occupata dall’Arsenal.

Francia

Il Paris Saint-Germain, dopo la doccia fredda in Champions (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po’, battendo in casa il Lilla allenato da Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma. Finisce 4-3 al Parco dei Principi, con Mbappé che firma una doppietta; anche Neymar e Messi entrano nel tabellino dei marcatori. La formazione di Christophe Gautier mantiene la vetta.

Germania

Un trio guida la Bundesliga. Al Bayern Monaco, sconfitto sul campo del Borussia Moenchengladbach per 3-2, si sono affiancati il Borussia Dortmund e l’Union Berlino: tutti a quota 43 punti. La squadra giallonera si è imposta in casa sull'Hertha Berlino, l’altra squadra della capitale è stata invece fermata sullo 0-0 in casa dallo Schalke 04.