La favola del Nizza: ottava vittoria per Farioli  

Nel giorno in cui i tifosi del Tottenham danno l’ultimo saluto alla leggenda Terry Venables, la formazione degli Spurs deve cedere in casa all’Aston Villa, che vince in rimonta. La squadra di Postecoglou va avanti con Lo Celso, salvo essere ripresa e ribaltata da Pau Torres e Watkins. Vince invece il Manchester United, 3-0 sul campo dell’Everton. A decidere la sfida Rashford, Martial e un capolavoro di Alejandro Garnacho: gol in rovesciata spettacolare, simile a quello di Rooney nel derby di Manchester del 2011.

Ligue 1

In Francia continua a stupire il Nizza del tecnico italiano Francesco Farioli che batte di misura anche il Tolosa e resta incollato al Psg capolista. Ancora imbattuti i rossoneri che vincono grazie al solito Moffi, autore del gol dell’1-0. Per Farioli è l’ottava vittoria in 13 giornate, nelle altre sono arrivati 5 pareggi: il Nizza non vuole smettere di sognare. Va male invece a Fabio Grosso: il suo LIone perde con il Lille in casa per 2-0 e resta ultimo.

Liga

In Spagna il Real Madrid di Carletto Ancelotti vince 3-0 fuori casa contro il Cadice grazie a una doppietta di Rodrygo e un gol di Bellingham. Una vittoria che permette ai Blancos di rimanere in vetta alla classifica del campionato spagnolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA