La fattoria che accoglie i fragili 

Tornare alla terra, colei che ci nutre e che ci accoglie. Riconoscerle il giusto valore e restituire al mondo agricolo la sua funzione sociale. Dalle basi solide di una storica azienda tortoliese, fondata quasi cinquant’anni fa, nascono nuovi percorsi e prendono vita preziosi progetti. «In origine era un semplice negozio di fiori recisi e piante – raccontano Roberta Farigu e Antonio Airi, classe 1977, di Tortolì – fondato da Armando Airi (il padre di Antonio), dopo vent’anni è nata la prima serra per la coltivazione diretta di fiori e piante, anche da orto. L’azienda è cresciuta, piano piano, e nel 2015 è passata nelle nostre mani cambiando il nome in “Ortflowers”. Da un paio d’anni abbiamo pensato di mettere in pratica un progetto accantonato per lungo tempo: aggiungere all’azienda di famiglia una fattoria didattica e sociale, quello che noi chiamiamo “vivaio educativo”».

L’idea

Per aprirsi al territorio, essere di supporto alle scuole, sensibilizzare, educare le nuove generazioni al rispetto della natura, alla riscoperta della cultura contadina e del mondo rurale, favorire l’inclusione sociale di persone con fragilità fisica, psichica o sociale. Antonio cresce circondato dalla passione di famiglia verso il mondo verde, Roberta si unisce a loro. La pandemia diventa motivo di stimolo, rinascita e cambiamento: insieme, da marito e moglie, ripensano al desiderio di dare vita a progetti chiusi in un cassetto, per un nuovo inizio. «Fin da bambina – spiega Roberta - sono molto sensibile al discorso disabilità. Mi piacerebbe far capire a piccoli e grandi che la “diversità” non deve far paura, anzi, deve essere vista come un arricchimento personale e morale. La fattoria sociale può favorire relazioni umane in cui la disabilità viene accolta e rispettata, credo che l’interazione tra disabili e normodotati agevoli l’inclusione sociale».

Le attività

L’azienda diventa così anche un luogo dove il tempo rallenta e si allinea a quello della natura, dove tutti possono sperimentare, esplorare, osservare e imparare ad avere maggiore rispetto per l’ambiente. Laboratori, campi natura per bambini, sono tutti strumenti per offrire esperienze essenziali per ampliare le proprie potenzialità motorie, cognitive e affettive. «Trascorrere la giornata in compagnia, sdraiarsi sull'erba, seminare e raccogliere i frutti della terra, accarezzare e prendersi cura degli animali della Fattoria, ricercare i lombrichi, sono attività capaci di suscitare emozioni positive e sviluppare la giusta conoscenza ecologica», commentano Antonio e Roberta. Ci sono nuovi progetti in cantiere: l’ortoterapia, che cerca di migliorare la salute psicofisica dell’uomo attraverso la cura delle piante e la coltivazione; interventi assistiti con animali, inserimenti socio lavorativi, interventi socio terapeutici, servizi di inclusione e formazione lavorativa. L’azienda è comunque sulla buona strada, due anni fa ha conquistato il podio nazionale degli Oscar Green con un progetto di inclusione e pace.

