La fatica e la fede delle scalze 

Figlie, mamme, nonne. Sono sudate, stanche e doloranti. Ma fiere di avercela fatta anche questa volta. Alle nove in punto l’antico villaggio di San Salvatore cambia volto: sono arrivate le donne di Cabras, trecento scalze che hanno percorso otto chilometri a piedi tra i sentieri sterrati del Sinis per trasportare Santu Srabadoeddu dalla chiesa di Santa Maria, a Cabras, all’antico villaggio di San Salvatore. Per loro quasi un dovere, un modo per sentirsi serene tutto l’anno. Così raccontano quando raggiungono la meta dopo tre ore di fatica, preghiere, lacrime ed emozioni. Solo ora può iniziare la grande festa in onore al Santo di tutti i cabraresi.

La processione

Le donne sono partite all’alba indossando il costume tradizionale del paese: un tripudio di colori baciato dal sole mattutino, già caldissimo. La storia di Cabras è anche questo, storia di un costume povero e capace di suscitare meraviglia negli occhi della folla di devoti. È lo scoppio dei mortaretti ad annunciare a tutto il paese che l’antico rito sta per iniziare. Capelli tirati all'indietro e coperti dal fazzoletto, sempre ordinate su due file e con il rosario in mano: molte scalze percorrono i sentieri sterrati con il capo verso il basso. Per tante una purificazione interiore. Una liberazione dopo tante sofferenze vissute durante l’anno. Sono le nove in punto quando arrivano all’ingresso del villaggio: ad accoglierle padri, mariti e fidanzati. Ma anche tanti turisti.

Le storie

Roberta Meli, 39 anni, racconta la sua mattina speciale : «Rispetto agli altri anni è stata un'emozione diversa, più forte. Per la prima volta ho percorso il tragitto con mia figlia Angelica di 10 anni. È stata lei a chiedermi di voler portare il santo». Valeria Manca ha 41 anni e viene accolta a San Salvatore dal marito e da suo figlio di pochi mesi: «Lo scorso anno avevo il bimbo in pancia. Lo sapevo solo io. Ne avevo perso uno da poco. Oggi sono qua per ringraziare San Salvatore. A lui avevo chiesto che tutto andasse bene. Mi ha protetta, ne sono sicura». Manuela Camboni ha 59 anni e ai piedi non sente nessun dolore: «Certo, le pietre ci sono, ma durante il tragitto non si sentono. Ho chiesto al nostro San Salvatore serenità e salute per i miei figli.Per me è tutto». Mostra con orgoglio il suo costume tradizionale di 200 anni Donatella Cadeddu, anche lei 59 anni: «Sin quando starò bene sarò qua». Annagioia Matta, 11 anni, ha avuto l’onore di consegnare il piccolo simulacro a Monsignor Giuseppe Sanna che ha accolto le scalze all'ingresso del villaggio: «Ero emozionata – racconta mentre si riposa - Non dimenticherò questa giornata». Il santino, come tutti da queste parti lo chiamano, rimarrà esposto nella chiesetta del borgo fino a lunedì 4 settembre, giorno del suo ritorno a Cabras.

La festa

La prima fatica è compiuta. Da ieri nel borgo di San Salvatore è ufficialmente iniziata la festa in onore al Santo. In quelle piccole case in ladrini che rimangono chiuse per tutto l’anno ora vanno in scena pranzi e cene tra amici e parenti. Nei tavoli imbanditi fiumi di vernaccia e dolci di ogni tipo. Tutto questo in attesa di sabato 2 settembre: gli stessi sentieri del Sinis saranno percorsi da is curridoris, in tutto 900. Un fiume umano di colore bianco trasporterà in spalla il simulacro del Santo. E le emozioni e le lacrime saranno ancora più intense.

