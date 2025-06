La fascia tricolore va a Suergiu 

Una vittoria netta, un risultato chiaro. Soleminis consegna le chiavi del Comune a Claudio Suergiu, insegnante di 40 anni, che sfiora il 60 per cento dei consensi contro il 38 per cento di Alessandro Agus. La sua lista “Lavoriamo insieme” ha ottenuto 723 preferenze, la lista avversaria “UniAmo Soleminis” si è fermata a 462. Un responso che non lascia spazio alle interpretazioni: il paese ha optato per un taglio netto con il passato.

Ad ottobre dello scorso anno, Suergiu e altri due consiglieri comunali avevano deciso di abbandonare la maggioranza in aperto contrasto con il sindaco Fedele La Delfa. Scelta che insieme alle dimissioni di 4 consiglieri di opposizione aveva decretato la decadenza del primo cittadino. «Il paese ci ha dato grande fiducia. È il risultato di un grande lavoro di squadra. È stata una lunga campagna elettorale che ci ha messo in sintonia con la gente. Ci metteremo subito al lavoro», le prime parole da sindaco.

Non nasconde la delusione lo sfidante: «Prendiamo atto della volontà degli elettori -afferma Agus – è difficile fare un commento a caldo. Lavoreremo per il bene del paese. Da subito abbiamo proposto un progetto collaborativo, pulito e aperto».

Definiti anche i nomi dei futuri consiglieri anche se la proclamazione ufficiale arriverà solo questa mattina. Otto andranno alla maggioranza (Gian Matteo Lecis, il consigliere più votato con 118 preferenze, Antonello Boi, Francesca Melis, Maria Laura Lai, Lucio Aramu, Sabrina Porceddu, Simone Fiori e Valeria Scioni) quattro all’opposizione (con il candidato sindaco Alessandro Agus entrano Emiliana Agus, Nicola Casula e Valeria Lai)

Dopo otto mesi di commissariamento, nel paese del Parteolla si torna alla politica. Il timore di una risposta tiepida da parte degli elettori è svanito già domenica, nella prima giornata di voto, che ha subito registrato una buona affluenza alle urne. Alla fine il dato è del 72,5% dei votanti, sotto di appena un punto percentuale rispetto alle elezioni del 2021. Ad esprimere il suo voto anche Laurina Salis 99 anni e 8 mesi. Un bell’esempio di partecipazione e senso civico per le giovani generazioni. Da domani si penserà alla formazione della Giunta che troverà subito sul tavolo alcune importanti grane da risolvere. Prima fra tutte la riapertura delle due scuole del paese chiuse da oltre un anno per lavori. L’obiettivo dichiarato è riportare a casa gli alunni dopo un' intera stagione scolastica trascorsa in trasferta a Serdiana.