La fascia sul braccio di Lapadula o Viola 

Nuova tappa di avvicinamento verso il match di domenica sera con l’Inter per il Cagliari, ieri mattina al “Crai Spoer Center” di Assemini. Prosegue con un lavoro personalizzato Petagna, rientrato in Sardegna per l’ultima parte della fase di recupero post infortunio. Difficilmente, a questo punto, sarà convocato per la trasferta milanese. Molto più probabile un suo rientro nella lista per il match di venerdì prossimo con la Juventus o per quello successivo con il Genoa a Marassi.

Il punto

Chiaramente indisponibili gli altri due infortunati, Pavoletti e Mancosu, per i quali i tempi di recupero sono ancora più lunghi. E al “Meazza” non ci saranno nemmeno Nandez e Deiola, squalificati per una giornata dal Giudice sportivo dopo le ammonizioni rimediate cinque giorni fa (erano entrambi diffidati). Pronti a sostituirli Zappa e Prati. Per quest’ultimo sarebbe l’esordio a San Siro.

La fascia

Con Pavoletti, Deiola e Nandez assenti e Lapadula in dubbio, a indossare la fascia da capitano potrebbe essere Viola. Ce l’aveva sul braccio quando ha segnato il 2-1 all’Atalanta. (f.g.)

