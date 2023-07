La farmacista restituisce i soldi 

Era stata arrestata dai carabinieri per un presunto ammanco di soldi nella farmacia della via San Salvatore a Settimo San Pietro. Il procedimento penale nei confronti di Giuseppina Perreca, 46 anni di Cagliari, si è chiuso ieri davanti al giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori: il reato è stato dichiarato estinto per la condotta riparatoria dell’imputata che ha risarcito con mille euro il datore di lavoro. Il presunto ammanco era stato di appena 150 euro.

A difendere la farmacista c'erano gli avvocati Leonardo Filippi e Dario Sarigu, mentre per i titolari dell’attività si è presentato il legale Roberto Delogu. Prima dell’inizio dell’udienza e della scelta dei riti, i difensori hanno depositato gli assegni con i mille euro di risarcimento. A quel punto il giudice ha dichiarato estinto il reato perché l’imputata ha interamente risarcito il danno.

Il blitz dei carabinieri era scattato a fine maggio, quando era scattata la trappola a causa di una serie di ammanchi che erano stati denunciati dai titolari della rivendita di medicinali. Nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l'estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

